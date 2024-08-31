新华社日内瓦8月30日电（记者王其冰）联合国人道主义事务协调厅发言人延斯·莱克30日在日内瓦举行的例行记者会上宣布，联合国已从中央应急基金中拨款1亿美元，用以解决非洲、美洲、亚洲等地区共10个国家人道主义紧急情况援助资金严重不足的问题。

莱克表示，应急资金中有三分之一以上将用于支持对也门和埃塞俄比亚的援助行动，以帮助这两个国家人民应对饥饿、疾病、气候灾害等困难挑战。其他应急资金将用于支持缅甸、马里、布基纳法索、海地、喀麦隆、莫桑比克、布隆迪和马拉维等国，这些国家有的受多年冲突动荡困扰，有的因厄尔尼诺现象影响而遭受干旱和洪水等灾害。

联合国负责人道主义事务的助理秘书长兼紧急救灾副协调员乔伊斯·姆苏亚表示，中央应急基金是避免最坏情况发生的最后手段，“我们迫切需要捐助者对援助资金不足这一危机给予更多和持续的关注。”

中央应急基金由联合国人道主义事务协调厅代表联合国秘书长管理，每年拨款两次，用于帮助资金不足国家应对人道主义紧急情况。今年2月，联合国人道主义事务协调厅曾拨款1亿美元用于援助乍得、刚果（金）、黎巴嫩等国。今年发放的2亿美元总额为过去三年来最低。

(责编：曹欣悦、崔越)