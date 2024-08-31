新华社加拉加斯8月30日电（记者田睿）委内瑞拉全国大部分地区30日遭遇停电。截至当地时间17时，首都加拉加斯等至少8个主要城市的供电已经恢复。

委内瑞拉新闻和通信部长尼亚涅斯当天在社交媒体发布的视频中说，从当地时间4时50分起，加拉加斯和其他23个州报告全部或部分地区停电。停电原因是反对派对电力系统的破坏。

委内瑞拉外长希尔同日在社交媒体发文说，总统选举中落败的反对派攻击国家电力系统，这是在伤害并惩罚人民。

当地消息人士对新华社记者说，截至17时，加拉加斯、玻利瓦尔州首府玻利瓦尔城、米兰达州首府洛斯特克斯等至少8个主要城市的供电已经恢复。

委内瑞拉7月28日举行总统选举，委国家选举委员会次日凌晨宣布马杜罗胜选。反对派质疑选举结果，其支持者走上街头抗议。8月22日，委内瑞拉最高法院确认马杜罗在总统选举中胜出。

2019年3月，委内瑞拉曾遭遇全国性停电，持续将近一周。委政府事后表示，停电原因是供电系统中最主要的古里水电站遭反对派蓄意破坏。同年7月，委内瑞拉再次遭遇大范围停电，停电原因是古里水电站遭到电磁攻击。

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