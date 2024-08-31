8月28日，2024“一带一路”媒体合作论坛在四川成都成功举办。29日下午，亚洲媒体采访团来到成都国际铁路港参观访问。成都国际铁路港位于成都市青白江区，规划建设面积31.7平方公里，是成都中欧班列始发地。

老挝《人民报》记者萨纳尼·蓬帕迪站在成都国际铁路港现代物流大厦的顶层，眺望着港区内繁忙工作的龙门吊和进进出出的货车十分感慨：“这里距离老挝万象2096km，从这里运往老挝的货物没想到竟然只需要3天时间。”

亚洲媒体采访团成员们在成都国际铁路港现代物流大厦的顶层听讲解员的介绍。《中国经济周刊》记者肖翊摄

“我在老挝买中国的手机也更快更方便了。”老挝国家电视台记者苯差叻蓬·威莱翁拿出自己的手机，给记者展示她刚在万象购买的中国品牌手机。从成都国际铁路港出发，飞驰的班列将“中国造”的茶叶、电子产品、整车等产品运往世界各地。

走进成都国际铁路港展厅，巨型数字地图上，一条条黄白相间的路线向四方拓展，勾勒出成都国际班列以成都为坐标点，联通世界的“通道动脉”。

采访团成员们提出了各种各样的问题。《中国经济周刊》记者肖翊摄

“这里每天的进出口量是多少？”“把货物从这里运送到荷兰需要几天？”“这种运输方式是最便宜的吗？”“生鲜也能运过来吗？”……采访团成员们提出了各种各样的问题。

“目前， 成都国际铁路港已连接境外112个城市、境内30个城市，最短11天到达欧洲腹地境内，3天到达东南亚地区。成都国际班列累计开行量近3万列。建立起以成都为主枢纽、西至欧洲、北上蒙俄、东联日韩、南拓东盟的国际班列线路网络。”现场讲解员向代表团成员们详细地介绍。

随着讲解员的介绍，采访团成员们得到了满意的答案。“这种高效且低成本的运输方式，对于贸易往来起到了助推作用，四川从这里可以加速跑向世界。”老挝《社会经济报》社长兼总编辑通立·兰萨亚乍认为，这次到四川采访很有意义，希望未来能开展更多类似的交流活动，通过参访促进两国交流、增进友谊。

亚洲媒体采访团成员在亚蓉欧国家（商品）馆内体验来自世界各地的商品。 《中国经济周刊》记者肖翊摄

最后，亚洲媒体采访团来到亚蓉欧国家（商品）馆。畅销的红酒、国际名牌服饰、来自世界各地的小商品等等，这些搭乘中欧班列而来的特色进口商品使在场的采访团成员们目不暇接。

亚蓉欧国家（商品）馆，如今是成都国际铁路港人气最高的场地。汇聚了来自数十个国家的进口商品，一站式满足“买全球卖全球”的消费需求。

老挝《万象时报》副新闻编辑索萨坤·万乔拿出手机为正在售卖的商品一一拍照，“从前部分商品出口到中国运输成本相对较高，但现在不仅运输成本降低了，运输时间也大大缩短。对于老挝中小型企业来说，是非常好的机遇。”

据记者了解，成都国际铁路港创新开发有“蓉欧速达”和“澜湄蓉欧”“越桂蓉欧”快线品牌，实现中老铁路、中越铁路与中欧班列联线贯通。成都国际铁路港聚焦国际供应链、国际贸易、临港智能制造三大主导产业，引进超千亿元重大项目近200个，正积极打造共建“一带一路”国际供应链经济核心承载区。

统筹：曹鹏程

记者：畅婉洁

来源：人民日报客户端四川频道

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