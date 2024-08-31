本报记者 任 彦 崔 琦

“真诚友好、相互尊重、平等互利、共同发展是非中关系的本质特征。非中合作不仅有利于非洲与中国，也有利于世界。”埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅日前在接受本报记者专访时表示，中国不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，对非援助不附加任何政治条件，给非洲国家人民带来了实实在在的利益与福祉。

1976年，穆拉图以埃塞俄比亚公派留学生身份赴中国北京语言学院（现北京语言大学）学习中文，随后在北京大学哲学系就读并获得学士学位。1985年至1991年，他在北京大学国际政治系继续深造，先后获得硕士和博士学位。

在华学习生活多年以及数度访华的经历，令穆拉图对中国各领域发展变化印象深刻。“每次到中国，我都能感受到巨大的变化。在中国共产党领导下，中国不断推动改革开放，经济社会发展活力得到充分释放。”他说，中国的快速发展归功于中国政府积极有效的政策，特别是坚持以人为本。这些政策不仅注重经济发展，更着眼于提高中国人民的生活水平。

“中国通过自主探索走出了一条符合自身实际的现代化发展道路，包括非洲国家在内的广大发展中国家都希望借鉴中国的成功经验。”穆拉图表示，虽然非洲国家的发展政策各不相同，但寻求和平、稳定、安全的发展，为人民带来繁荣，是非洲各国的共同追求。他说：“埃塞俄比亚政府重视农业、科技和工业发展等，正在学习借鉴中国相关领域的发展经验，希望帮助更多民众摆脱贫困。”

今年6月28日，穆拉图在北京参加了和平共处五项原则发表70周年纪念大会。在他看来，当今世界正在发生深刻复杂变化，和平与发展仍是时代主题。和平共处五项原则的精髓是主权平等，这是处理国与国关系最重要的准则，夯实了各国团结合作、相互理解和信任的基础，有利于进一步推进南南合作和南北合作。

“习近平主席提出的构建人类命运共同体理念与和平共处五项原则一脉相承，都致力于推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，开创人类共同繁荣的美好未来。”穆拉图表示，构建人类命运共同体理念体现了人类对世界和平与进步的共同愿望。通过对话可以促进相互理解、相互尊重，世界各国应持续搭建友谊与合作的桥梁，共同建设一个更加美好的世界。

“中国坚持真正的多边主义，坚持开放合作。中国始终与非洲国家站在一起，真心帮助非洲发展。”穆拉图说，“非中合作具有强大韧性与活力。过去10年多来，共建‘一带一路’给世界带来深刻变化，成为人类社会发展史上具有里程碑意义的重大事件。”穆拉图认为，埃塞俄比亚等非洲国家通过参与共建“一带一路”走上了发展的快车道，经济社会面貌大为改观。“亚吉铁路、蒙内铁路等项目为带动东非乃至整个非洲大陆发展发挥了重要作用。”

2024年中非合作论坛峰会即将举行，穆拉图对此十分期待。他说：“中国对非合作不是赢者通吃、零和博弈，而是着眼于双方合作共赢、共同发展，这是构建人类命运共同体理念的体现。希望非中关系继续健康发展，非中合作取得更多成果。”

（本报亚的斯亚贝巴电）

《 人民日报 》（ 2024年08月31日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)