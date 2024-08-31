季 平

不久前，中国和马达加斯加签署了中国援马杂交水稻技术援助二期项目的立项换文，以进一步帮助马达加斯加农户实现增产增收，提升人民生活水平。马达加斯加外交部部长拉萨塔衷心感谢中方长期以来在水稻种植技术方面给予马方的大力支持，称赞马中友谊犹如“稻水之情”。

马达加斯加是传统农业国，受农业生产方式传统、土地荒漠化等影响，该国水稻产量无法完全满足本国需求。2006年，在中非合作论坛北京峰会上，中国承诺在非洲建立10个有特色的农业技术示范中心。2007年，中国援马达加斯加杂交水稻示范中心正式启动，20多位中国农业专家先后深入马达加斯加田间地头，开展科研、示范、推广等工作，帮助当地民众圆粮食自给自足之梦。17年来，中国杂交水稻已在马达加斯加累计推广7万多公顷，平均每公顷单产达7.8吨，最高单产可达每公顷12吨。马达加斯加已成为非洲杂交水稻种植面积最大、产量最高的国家。

2022年11月，习近平主席向“杂交水稻援外与世界粮食安全”国际论坛发表书面致辞强调，中方愿继续同世界各国一道，坚持命运与共、和衷共济，推进全球发展倡议，加强粮食安全和减贫领域合作，为加快落实联合国2030年可持续发展议程、建设没有饥饿贫困的世界作出更大贡献。

正如习近平主席所指出的，中国人民不仅希望自己过得好，也希望各国人民过得好。中国始终把自身发展和世界发展统一起来，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，始终坚持发展自己、造福世界，努力为人类作出新的更大贡献。推动构建人类命运共同体是中国式现代化的本质要求之一。把中国的前途命运和人类的前途命运紧密联系起来，让各国人民都过上好日子，是中国作为发展中大国的胸怀与担当。近年来，共建“一带一路”倡议与“马达加斯加振兴倡议”有效对接，两国在农业、交通、能源、卫生以及人力资源开发等领域的务实合作收获重要成果，不断造福两国和两国人民。

马达加斯加民间谚语说，“种稻不易，惟有协作，才有收获”。建交50多年来，两国坚持真诚友好、平等相待，始终通力协作、并肩前行。以2024年中非合作论坛峰会为契机，中国和马达加斯加将增进合作，深化“稻水之情”，为推动构建高水平中非命运共同体注入新动力。

（作者为中国驻马达加斯加大使）

《 人民日报 》（ 2024年08月31日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)