立足于高质量发展、着眼于生态文明建设、服务于构建人类命运共同体，能源转型的“中国方案”，回答了世界之问、时代之问，展现了中国之治、大国担当

8月29日，中国国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书，展示了中国持续深化绿色能源国际合作、促进全球能源可持续发展的努力和贡献，阐述了中国携手各国共建清洁美丽世界的坚定主张。在习近平主席提出的“四个革命、一个合作”能源安全新战略指引下，中国新能源产业为全球提供了绿色动力，为深化清洁能源国际合作创造了新机遇，为世界能源转型贡献了中国力量。

当今世界，新一轮科技革命和产业变革深入推进，绿色低碳、数智化、可持续发展成为时代主题。加快能源转型发展，实现能源永续利用，持续增进民生福祉，为世界经济提供不竭动力，已成为各国共识。顺应全球发展大势、适应时代要求，中国走出了一条符合国情的能源转型之路。立足于高质量发展、着眼于生态文明建设、服务于构建人类命运共同体，能源转型的“中国方案”，回答了世界之问、时代之问，展现了中国之治、大国担当。

中国能源含“绿”量不断提升，推动清洁能源发展进入快车道。10年来，中国新增清洁能源发电量占全社会用电增量一半以上，可再生能源新增装机年均占全世界可再生能源新增装机的40%以上；中国成为全球能耗强度降低最快的国家之一，累计节约能源消费约14亿吨标准煤，减少二氧化碳排放约30亿吨；规模以上工业单位增加值能耗累计下降超过36%，累计淘汰煤电落后产能超过1亿千瓦……中国持续推进自身能源转型，绿色低碳发展实现历史性突破，有力保障了经济社会高质量发展。国际能源署发布的《2023年可再生能源》报告指出，中国是全球可再生能源领域的领跑者，也是全球可再生能源快速大规模增长的主要驱动力。

中国广泛开展能源国际合作，为全球绿色发展注入“中国动力”。中国积极融入全球清洁能源产业链，源源不断地向世界分享高质量的清洁能源产品，丰富了全球供给、推动降低了全球能源转型成本、缓解了全球通胀压力。国际可再生能源署报告指出，过去10年间，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过60%和80%，其中很大一部分归功于中国的贡献。中国同各国将“绿色”打造为“一带一路”能源合作底色，与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作，巴基斯坦卡洛特水电站、埃塞俄比亚阿达玛风电项目、阿根廷高查瑞光伏电站等一大批标志性能源项目和惠民生的“小而美”项目落地生根，为所在国提供了清洁、安全、可靠的能源供应方案。

中国扩大能源领域高水平对外开放，为深化清洁能源国际合作创造新机遇。中国持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，积极促进能源贸易和投资自由化便利化，同外资企业共享中国能源转型红利，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，出台鼓励外商投资产业目录，加大对清洁能源等领域外商投资的政策支持力度。通用电气、碧辟、西门子等跨国公司在中国能源投资规模稳步增加，法国电力集团海上风电项目、上海特斯拉电动汽车制造项目、南京LG新能源电池项目等外资项目相继在中国落地。“为适应中国市场对新能源、循环经济等的强劲需求，公司正在扩建新的基地。”德国贺利氏集团相关负责人表示，公司的成长得益于中国的开放政策和持续改善的营商环境。

一个天更蓝、山更绿、水更清的世界是全人类的共同期盼。中国愿与国际社会一道，持续深化绿色能源国际合作，积极做全球能源转型的推动者，共同推进人与自然和谐共生，共建清洁美丽地球家园。

《 人民日报 》（ 2024年08月31日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)