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为乘坐列车的旅客提供最安全的出行保障——中老铁路老挝段安全运营千日记

2024年08月31日04:40 | 来源：新华网
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新华社万象8月30日电（杨永全 温永华）8月27日凌晨1时许，位于老挝琅勃拉邦省的中老铁路沙嫩山二号桥上，一辆黄色接触网轨道车缓慢移动，明亮的灯光划破黑夜。

“作业车停！”“平台右旋，站稳扶牢，打好安全带，加挂平台地线，抓紧时间处理缺陷。”作业车稳稳停靠，中方员工潘贵熟练地操作作业平台，下达指令。两名老挝员工迅速攀爬上接触网杆对缺陷部位进行整治。5分钟后，他们解决完这处缺陷，继续前进。

接触网是列车行驶的动力来源，定期检查和维修需要在没有列车运行的时候进行，必须争分夺秒。在中老铁路老挝段约422公里的线路上，每日对铁路设备设施进行维护是铁路运行安全的重要保障。

7月9日，在老挝万象，铁路工作人员检查列车部件。新华社发（杨永全摄）

据老中铁路有限公司介绍，自2021年12月3日开通运营至今年8月29日，中老铁路老挝段已实现安全运营1000天，未发生一起安全责任事故，为乘坐列车的各国旅客提供了最安全的出行保障，这与中老两国员工们日复一日的辛劳分不开。

老挝地处热带地区，雨季降雨量大且时间长。老中铁路有限公司人员告诉记者，每年雨季汛期都要对动车组和机车的照明系统、制动系统、车顶高压部件、走行部件等关键薄弱部件开展专项检查整治，确保列车设备运转良好，为安全运营“零故障”提供技术保障。

日前，琅勃拉邦综合维修工区轨道车巡线检查过程中，发现琅勃拉邦至慧汉站间的孟村二号隧道拱顶有两处渗漏水。调度中心立即安排后续列车上的员工确认现场情况，并在两小时内确定漏水精确位置和水情程度后上报。26名专业人员当晚乘坐作业车到达现场登顶检查，在两小时内解决隐患，有效保障了列车运行安全。

8月30日，在老挝磨丁口岸车站，铁路工作人员进行检查作业。新华社发（杨永全摄）

早在中老铁路修建期，中老双方就围绕安全管理展开紧密合作，中方向老方提供中国铁路管理标准和技术规范，由国铁集团组织专家编译150万字的铁路规章，为中老铁路安全运营提供了法律法规与技术支持。

铁路开通前，老中铁路有限公司通过媒体积极宣传铁路乘车和行车安全知识，让老挝民众提前了解乘车安全注意事项，自觉维护铁路安全；开通运营后加强铁路沿线安全管理，设立安全热线并向全社会公布，沿线有任何安全险情都可第一时间拨打电话报告。

与此同时，公司还引进先进安检设备，加大铁路巡查密度，认真组织年度安全应急演练等，确保了铁路运行安全。

6月4日，在老挝磨丁口岸车站，铁路工作人员对动车组列车进行检查。新华社发（杨永全摄）

中老铁路是高质量共建“一带一路”的标志性工程。自开通运营以来，中老铁路老挝段实现客货运数量逐年递增。截至2024年8月25日，当年已累计发送旅客22.7万人次，同比增长39.8%；发送货物35.5万吨，同比增长25%。此外，国际旅客列车开行一年多时间里，已有来自101个国家的旅客、累计26万人次选择乘坐列车。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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