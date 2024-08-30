人民网北京8月30日电 （记者王晶）2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。峰会开幕前，北京街头搭建多处中非合作论坛主题花坛，部分道路悬挂论坛主题旗帜，喜迎这一国际性盛会。

(责编：于洋、杨牧) 分享让更多人看到