封面新闻记者 邹阿江 杨芮雯 杨澜

丝路跨山海，媒体传心声。

8月28日，由人民日报和四川省委、省政府共同举办的2024“一带一路”媒体合作论坛在成都开幕。论坛以“深化媒体合作，促进共同发展”为主题，唱响共建一带一路高质量发展的和声。来自76个国家191家媒体的200多位负责人和编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会。论坛期间举办了“一带一路”新闻合作联盟第三届理事会议。

“一带一路”媒体合作论坛开幕式现场

相逢四川

开启共建“一带一路”第二个“金色十年”

悠悠千年时光，奋进崭新时代。

四川一直是中国开放的先行者。早在两千多年前，以成都为起点的南方丝绸之路就已兴起，从南方丝绸之路到汉代之后形成的北方丝绸之路，四川在中国历史上始终扮演着对外开放的重要角色。如今共建“一带一路”使得不沿边、不靠海的四川再次从内陆腹地走向开放前沿。

过去一年，四川成功举办了成都大运会、首届金熊猫奖、世界科幻大会、世界动力电池大会、世界园艺博览会等一系列展会活动，四川的国际知名度和影响力持续提升。当前四川已与220多个国家和地区建立了经贸关系，全省有40%的对外贸易，95%的对外承包工程都布局在共建“一带一路”国家......亮眼数据的背后彰显出的是，“一带一路”上的四川正奋力谱写高质量发展新篇章。

开幕式上，对于2024“一带一路”媒体合作论坛在四川举办，与会嘉宾纷纷发表感言。

“一带一路”媒体合作论坛开幕式现场。肖翊摄

“四川成都是一个具有两千多年历史的城市，很开心在这里与社会各界人士探讨发展和合作的话题。”巴基斯坦每日新闻网首席数字官易卜拉欣·马利克提到，成都是一个国际化的都市，充满着机遇。在他看来，广泛的交流是实现发展的重要基础，媒体在其中发挥了重要作用。

“今年是开启共建‘一带一路’的第二个‘金色十年’，论坛在四川举办是一个非常明智的策略。”缅甸瑞丹伦媒体有限公司副董事长彭敏散表示，四川占据国际贸易发展的战略位置，对东南亚和欧洲至关重要，论坛的举办会让世界上越来越多的国家和地区认识四川。

“很荣幸再次来到这里与世界各地的嘉宾共同探讨高质量共建‘一带一路’。”彭敏散谈到，媒体作为一种新型生产力，在发展中扮演着重要角色。在四川，与会嘉宾可以互学互鉴、让更多“一带一路”的好故事传得更远。

“一带一路”媒体合作论坛开幕式现场。肖翊摄

央企“出海”

广泛参与国际竞争合作

高质量共建“一带一路”

中央企业是高质量共建“一带一路”的重要力量。在2024“一带一路”媒体合作论坛上，众多中央企业代表纷纷发言，分享参与共建“一带一路”的经验和感受。

近年来，中央企业在共建“一带一路”国家和地区投资合作项目已经超过5000个。在基础设施、能源资源开发、国际产能合作等领域承担了众多具有示范性和带动性的重大项目和工程，为“一带一路”沿线国家社会发展注入生机活力。

“我们向全球开放前沿科研设施，与共建‘一带一路’国家共同促进技术进步。”中国核工业集团有限公司党组副书记、总经理申彦锋表示，中核集团将与全球合作伙伴携手打造核能与核技术高质量发展新格局，还将安全高效推进拓展核技术在工业、农业、医疗、环保等领域应用。

他透露，当前，应对气候变化，推动建立清洁低碳、安全高效的现代能源体系已经成为全球最大的共识，集团正与几十个国家和地区深化核技术应用合作。

“一带一路”媒体合作论坛开幕式现场

“中国能源电力清洁低碳转型的实践成果正深刻影响着共建‘一带一路’国家的绿色发展。”国家电力投资集团有限公司党组副书记、总经理粟宝卿谈到，加强世界各国之间的清洁能源合作，是推动共建“一带一路”进入高质量发展新阶段的重要抓手。

粟宝卿表示，将持续深入开展清洁能源投资服务，打造综合智慧能源、零碳交通、氢能储能等多元化清洁发展新模式，协力推动“一带一路”能源合作走深走实，共同维护全球能源安全。

在与会嘉宾看来，“一带一路”正在成为惠及各国人民的幸福之路、繁荣之路、共赢之路。而这条康庄大道自然也需要承载着人们美好出行需求的轨道交通。近年来，中国建筑集团有限公司全力以赴参与“一带一路”，实施企业“大海外”战略，在多个沿线国家建设重大基础设施、谋划实施民生工程。

论坛上中国建筑集团有限公司党组副书记、总经理文兵表示，要坚持以人为本，积极参与建设小而美、惠而实的民生民心工程，让共建“一带一路”成果更好地惠及沿线国家和地区的人民。

“一带一路”媒体合作论坛开幕式现场

媒体见证

用笔和镜头记录和传播更多丝路“好故事”

媒体工作者是时代发展的见证者、文化交流的促进者、文明互鉴的实践者。

自2013年共建“一带一路”倡议提出以来，各国新闻媒体在信息传播、增进互信、凝聚共识等方面积极作为。如何更加生动地讲述共建“一带一路”故事，深入开展交流合作，与会嘉宾发表各自看法。

开幕式上，巴基斯坦战斗媒体集团总裁萨尔曼德·阿里表示，他来过中国很多次了，但这是第一次来到除北京以外的其他城市。在成都的街头走走看看，能够体会到这座城市的魅力。“成都是5000年中国文化的代表，拥有2300年的历史，却仍旧充满着活力与年轻。”

萨尔曼德·阿里不止一次强调了本次论坛的主题，即“深化媒体合作 促进共同发展”。他认为，这一主题彰显了此次参会国家利用媒体力量、加强共同成长的愿意。他说，在当下，媒体的作用比以往都显得更为重要，媒体用声音塑造舆论和全球的现实，不仅是变革的见证者、记录者，也可以是变革的催化剂。

目前，全球的地缘政治形势在不断变化，各国关系日趋复杂。在共建“一带一路”上，各国的叙事必须反映多元化的视角。因此，中巴两国媒体要加强合作、主动作为、避免冲突。在共同发展这件事上，媒体更是必不可少，且在推动行业发展、弥补文化差异与意识形态鸿沟等工作上应负有共同的责任。因而，此次论坛的主题也能引起大家强烈的共鸣。

“一带一路”媒体合作论坛开幕式现场

“匈牙利与中国的关系从未像今天这样好。”开幕式上，匈牙利民主传媒集团执行副总编辑大卫·本奇克表示，中国对匈牙利而言，是最重要的贸易伙伴、首要投资目的地。令人振奋的是，近年来，中国的传统文化、美食文化也在匈牙利蓬勃发展。

大卫·本奇克认为，中国对全球经济和政治走向发挥了重要作用，呼吁更多国家了解共建“一带一路”的重要内容。“遥远的距离无法切断两国之间的纽带，感谢中国为欧洲和全球所作出的贡献。多年以来，中国的新闻以及意见领袖的观点已通过匈牙利的媒体进行传播，这可以有效支持中欧之间的对话和相互了解，匈牙利愿做中西方沟通交流的门户，更愿意做新时代见证者，用笔和镜头记录丝路‘好故事’。”他表示。

来源：封面新闻

(责编：崔越、刘洁妍)