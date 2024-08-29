媒体合作对话会现场

川观新闻记者 薛维睿 陈云鸽 摄影 李向雨

8月28日，2024“一带一路”媒体合作论坛分论坛“媒体合作对话会”在成都举行，超过40个国家的80余位国外专家学者参与论坛，以“媒体眼中的’一带一路’”“我的’一带一路’故事”“展望’一带一路’的下一个十年”为议题，分享所在媒体对“一带一路”的报道，探讨共建“一带一路”在各自国家的发展成果，通过媒体合作助力共建“一带一路”高质量发展。

“共建‘一带一路’小而美的项目给尼泊尔人民带来许多益处。”尼泊尔国家通讯社执行总编辑沙拉钱德拉·班达里在论坛上表示，中国在尼泊尔援建的许多学校和医院已建成并投入使用，对当地人产生了很大帮助。其中，中国在尼泊尔援建的医院，不仅设备设施齐全，还由中方对医生提供培训，极大改善了当地医疗条件。此外，作为一个多山国家，尼泊尔电力需求不断增长，一些电力公司的建设也让当地受益匪浅。

新加坡《联合早报》副总编辑韩咏红在论坛上表示，共建“一带一路”概念从2013年提出以来，已出现在《联合早报》纸媒4000余篇文章里。“这是一个很大的数量，意味着共建‘一带一路’倡议很重要。我认为，它几乎已经在新加坡以及许多共建‘一带一路’沿线国家成为家喻户晓的概念。”她发现，最初关于共建“一带一路”的报道主要集中在基础设施建设、中国与沿线各国的合作上，后来更多转向人与人之间的互动，以及如何服务于当地社区。在过去两三年中，还有很多关于中国向东南亚国家出口高端商品和技术的报道。

埃塞俄比亚通讯社副首席执行官内加西·安巴耶·阿拜在论坛上表示，自共建“一带一路”倡议启动以来，埃塞俄比亚国家和地方媒体都认为，该倡议对当地减贫和发展至关重要，并通过新闻报道、专题报道和纪录片等形式对共建“一带一路”倡议进行了广泛报道。在中非媒体合作方面，他认为双方应进一步强化合作，加强媒体交流，加强内容共享，帮助记者深入了解非洲和中国的现状。

“我居住在诺维萨德，在贝尔格莱德工作，每天早上我乘坐一列由中国公司建造的火车去上班。”塞尔维亚“一带一路”研究所所长博扬·拉利奇在论坛上表示，“在这条铁路建成之前，两地通行需要超过1小时，铁路建成后，只需要36分钟。”他说，匈塞铁路也将于今年11月完工，建成后，它将连接匈牙利和塞尔维亚，成为欧洲最重要的铁路之一。“作为共建‘一带一路’在欧洲的重要项目，匈塞铁路将大大改善两国间的交通，同时有助于中国高铁打开欧洲市场。”

来源：川观新闻

(责编：崔越、刘洁妍)