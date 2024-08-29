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镜头连中外丨“小”木薯结硕果 在非洲播种丰收希望

2024年08月29日17:14 | 来源：新华网
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8月3日，在刚果（布）首都布拉柴维尔的中国援刚果（布）农业技术示范中心外，中方农业专家李科明（中）与当地员工合影。新华社记者 郑扬子 摄
8月3日，在刚果（布）首都布拉柴维尔的中国援刚果（布）农业技术示范中心外，中方农业专家李科明（中）与当地员工合影。新华社记者 郑扬子 摄
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木薯是世界第六大粮食作物，也是饲料生产、食品加工和各种工业应用的重要原材料。木薯是非洲重要的粮食作物，由于品种和技术落后，非洲的木薯单位产量低，产品加工水平有限。

中国热带农业科学院木薯研究中心的生物育种技术走在世界前列，培育出一批世界领先或先进水平的木薯新品种（系），同时也无私分享知识和技术，支持非洲国家解决粮食生产及农业发展中急需解决的问题和困难。不仅有一批批的非洲留学生来到海南学习木薯种植的相关技术、开展相关研究，还有一批批的农业专家远赴非洲，常驻当地的中国援外农业技术示范中心，全方位培训当地“学生”的农业知识与技能。中非农业合作开展以来，中国农业农村部截至2023年底已向非洲派出农业专家400多人次，并为非方累计培训管理及技术人员超过1万人次。

近年来，中非农业合作在中非合作论坛和共建“一带一路”倡议等框架下不断深化，取得丰硕成果。中国农作物品种和中国农科技术正跨越山海，在万里之外的非洲大陆生根发芽，把沃土变良田。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)分享让更多人看到

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