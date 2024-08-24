人民网伦敦8月23日电 （记者邢雪）8月12日至20日，吉林中外文化交流中心艺术团携大型综艺晚会《长城魂》在英国爱丁堡、剑桥、伦敦等城市进行了巡演，充分展现了中国艺术与东方美学。

据主办方介绍，艺术团携《长城魂》共在爱丁堡皇家一英里大道、科奥罗拉C剧场、爱丁堡市政厅、苏格兰国家博物馆、剑桥大学、剑桥国王学院、女王学院、柳宛敬老院、伦敦The Shaw Theatre剧院、中国驻英使馆文化处等地共演出12场，为英国各地的观众带来了京剧《美猴王》《梨园风采》、杂技《花坛》《水晶球魔方》、武术《少林功夫》、竹笛《扬鞭催马运粮忙》、民族舞蹈《珊瑚颂》《白马》《美丽少女》《茉莉花开》《长鼓舞》等富有中国传统文化特色的节目，为英国观众献上了一场难忘的东方美学视听盛宴。

《长城魂》在爱丁堡市政厅演出。主办方供图

《长城魂》中的民族舞蹈表演。主办方供图

《长城魂》的演员在爱丁堡皇家一英里街头演出。主办方供图

此次艺术团由吉林省中外文化交流中心主任沙滨担任团长，吉林艺术学院党（院）办主任张洪涛担任艺术总监。艺术团演员来自吉林艺术学院、吉林省歌舞团有限责任公司、长春演艺集团杂技团有限责任公司、中国戏曲学院等单位。团长沙滨在接受采访时表示，2024年国家艺术基金资助项目综艺晚会《长城魂》英国行从立项到实施，经过一年多的精心筹划、排练和打磨，初心就是为了让英国观众通过观看演出了解中国传统文化的历史厚重性、感受中国传统文化的民族多样性。

本次演出受到现场观众、在英艺术团体及各驻伦敦机构代表的高度评价。各方一致认为，文化艺术的交流是促进国际交流和友谊的重要途径，未来，中英两国艺术界人士将携手与共，一同品味艺术多样之貌，共赏文明多元之美，促进两国民心相通。

演出收获现场英国观众好评。主办方供图

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