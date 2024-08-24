人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

热点问答｜“费城走廊”成症结 加沙停火谈判前景如何

2024年08月24日15:38 | 来源：新华网
小字号

　　新华社加沙8月24日电　热点问答｜“费城走廊”成症结 加沙停火谈判前景如何

　　新华社记者黄泽民　王昊　姚兵

　　新一轮巴以冲突持续十个多月，停火协议遥遥无期。以色列日前宣布不放弃在“费城走廊”保留驻军这一关键条件，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对此坚决反对，这加剧了外界对当前加沙地带停火谈判前景的担忧。

　　何为“费城走廊”？为何这一“走廊”的控制权成为影响谈判的症结？谈判会受到多大影响？

　　何为“费城走廊”

　　“费城走廊”是指加沙地带与埃及交界处绵延14公里的狭长地带。2007年，哈马斯获得加沙地带控制权，进而控制“费城走廊”。

　　以色列认为“费城走廊”是哈马斯走私武器的通道。去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以总理内塔尼亚胡多次表示，以色列必须控制“费城走廊”，以确保加沙地带在战后保持非军事化。今年5月29日，以军称已实现对“费城走廊”的“完全作战控制”。

　　本月14日，以色列国防军总参谋长哈莱维在“费城走廊”说，“费城走廊”很重要，以军正在为政治层面可能做出的各种决定进行准备。以政府新闻办公室21日发表声明说，以国防部长加兰特当天视察“费城走廊”，同以军高层举行作战形势评估会议。

　　为何成为症结

　　加沙停火谈判15日在卡塔尔首都多哈举行，16日暂停，此后在埃及首都开罗重启。斡旋方美国、卡塔尔和埃及16日发表联合声明说，美方在之前方案要点的基础上提交了一份新方案。

　　多家以色列媒体披露，“费城走廊”控制权问题是当前停火谈判的症结所在。美国建议以色列在“费城走廊”以“某种形式”持续驻军，但这一点是哈马斯无法接受的。

　　哈马斯18日发表声明说，内塔尼亚胡仍在为达成停火协议设置障碍，并提出新的条件，意在破坏斡旋方的努力，延长战争。

　　哈马斯认为，新方案与内塔尼亚胡提出的条件别无二致，特别是他拒绝永久停火以及从加沙地带全面撤军，并坚持继续占领“费城走廊”等地。此外，内塔尼亚胡还在交换被扣押人员问题上提出新的条件，这些都阻碍了相关协议的达成。

　　以总理办公室21日发表声明说，以方将坚持实现安全内阁确定的所有目标，包括加沙地带永远不再对以色列构成安全威胁。

　　谈判前景如何

　　有媒体援引埃及匿名消息人士的话报道说，开罗谈判期间，各方可能会就“费城走廊”达成一项安全机制。这名消息人士说，美方提出对这一地区实施国际监管。

　　以色列方面22日重申，以方坚持的原则是以色列应控制“费城走廊”，以防止哈马斯重新武装。有关“考虑沿‘费城走廊’驻扎一支多国部队”的报道是“不正确的”。

　　巴勒斯坦《圣城报》22日发表文章说，首轮停火谈判以来，哈马斯和加沙地带人民一直寻求解除对他们的“围困和全面侵略”，要求以军完全撤出加沙地带，但内塔尼亚胡对此不感兴趣。当前，美国坚持支持以方强加的条件和要求，这增加了停火谈判的复杂性，一些分析人士对开罗谈判的前景持悲观态度。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部