新华社加沙8月24日电 热点问答｜“费城走廊”成症结 加沙停火谈判前景如何

新华社记者黄泽民 王昊 姚兵

新一轮巴以冲突持续十个多月，停火协议遥遥无期。以色列日前宣布不放弃在“费城走廊”保留驻军这一关键条件，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对此坚决反对，这加剧了外界对当前加沙地带停火谈判前景的担忧。

何为“费城走廊”？为何这一“走廊”的控制权成为影响谈判的症结？谈判会受到多大影响？

何为“费城走廊”

“费城走廊”是指加沙地带与埃及交界处绵延14公里的狭长地带。2007年，哈马斯获得加沙地带控制权，进而控制“费城走廊”。

以色列认为“费城走廊”是哈马斯走私武器的通道。去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以总理内塔尼亚胡多次表示，以色列必须控制“费城走廊”，以确保加沙地带在战后保持非军事化。今年5月29日，以军称已实现对“费城走廊”的“完全作战控制”。

本月14日，以色列国防军总参谋长哈莱维在“费城走廊”说，“费城走廊”很重要，以军正在为政治层面可能做出的各种决定进行准备。以政府新闻办公室21日发表声明说，以国防部长加兰特当天视察“费城走廊”，同以军高层举行作战形势评估会议。

为何成为症结

加沙停火谈判15日在卡塔尔首都多哈举行，16日暂停，此后在埃及首都开罗重启。斡旋方美国、卡塔尔和埃及16日发表联合声明说，美方在之前方案要点的基础上提交了一份新方案。

多家以色列媒体披露，“费城走廊”控制权问题是当前停火谈判的症结所在。美国建议以色列在“费城走廊”以“某种形式”持续驻军，但这一点是哈马斯无法接受的。

哈马斯18日发表声明说，内塔尼亚胡仍在为达成停火协议设置障碍，并提出新的条件，意在破坏斡旋方的努力，延长战争。

哈马斯认为，新方案与内塔尼亚胡提出的条件别无二致，特别是他拒绝永久停火以及从加沙地带全面撤军，并坚持继续占领“费城走廊”等地。此外，内塔尼亚胡还在交换被扣押人员问题上提出新的条件，这些都阻碍了相关协议的达成。

以总理办公室21日发表声明说，以方将坚持实现安全内阁确定的所有目标，包括加沙地带永远不再对以色列构成安全威胁。

谈判前景如何

有媒体援引埃及匿名消息人士的话报道说，开罗谈判期间，各方可能会就“费城走廊”达成一项安全机制。这名消息人士说，美方提出对这一地区实施国际监管。

以色列方面22日重申，以方坚持的原则是以色列应控制“费城走廊”，以防止哈马斯重新武装。有关“考虑沿‘费城走廊’驻扎一支多国部队”的报道是“不正确的”。

巴勒斯坦《圣城报》22日发表文章说，首轮停火谈判以来，哈马斯和加沙地带人民一直寻求解除对他们的“围困和全面侵略”，要求以军完全撤出加沙地带，但内塔尼亚胡对此不感兴趣。当前，美国坚持支持以方强加的条件和要求，这增加了停火谈判的复杂性，一些分析人士对开罗谈判的前景持悲观态度。

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