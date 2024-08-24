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通讯｜“大熊猫妈妈的爱让人动容”——记旅德大熊猫“梦梦”再次诞下双胞胎

2024年08月24日15:14 | 来源：新华网
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　　新华社柏林8月23日电　通讯｜“大熊猫妈妈的爱让人动容”——记旅德大熊猫“梦梦”再次诞下双胞胎

　　新华社记者杜哲宇　褚怡　黄燕

　　8月的柏林，炎热依旧。柏林动物园的大熊猫馆迎来喜事。“很高兴我们又迎来一对大熊猫双胞胎诞生，柏林又增加了两位可爱的、黑白相间的特殊公民。”柏林动物园园长安德烈亚斯·克尼里姆23日接受新华社记者采访时说。

　　22日，旅德大熊猫“梦梦”顺利诞下双胞胎。两只幼崽身长约14厘米，出生体重分别为169克和136克。“梦梦”和两只幼崽目前状况良好。柏林动物园23日专门召开新闻发布会，将这一喜讯分享给媒体与民众。

　　“双胞胎刚一出生，大熊猫妈妈就把它们抱在怀里，这是妈妈的本能。”饲养员科尔文·施莫尔对新华社记者说。

　　这是“梦梦”第二次在德国诞下双胞胎。2017年6月，“梦梦”和雄性大熊猫“娇庆”从中国成都抵达德国柏林动物园，开始为期15年的旅居生活。2019年8月31日，“梦梦”成功诞下一对雄性双胞胎，分别取名“梦想”和“梦圆”，这是德国首次迎来大熊猫诞生。去年12月，这对双胞胎兄弟返回中国。

　　“梦梦一直都是完美的妈妈，当看到自己的孩子出生，立刻很温柔地抱住它们。我们可以感受到梦梦对孩子的爱，这种爱让人动容。”克尼里姆说。

　　“刚出生的大熊猫看不见也听不到，几乎没有免疫系统，不能独立摄入营养，因此需要母亲无微不至地照顾。”生物学家弗洛里安·西克斯表示。

　　西克斯表示，在大熊猫繁殖的整个过程中，德中双方专家团队的合作“令人难以置信地紧密”。“今年3月大熊猫妈妈接受人工授精时，就有中方专家为我们提供支持，现在又有两位专家专程来到这里，帮助我们照顾幼崽。”

　　大熊猫深受德国民众喜爱，柏林动物园入口处常年挂着大熊猫海报，园区内也随处可见大熊猫头像。憨态可掬的大熊猫给无数游客带来欢乐和难忘的记忆，还有很多其他城市和国家的游客专程来柏林看大熊猫。

　　2023年底，“梦想”和“梦圆”启程回国时，很多德国民众都在送别活动现场以及社交媒体上表达不舍之情。柏林市长凯·韦格纳说：“它们在柏林出生，柏林永远是它们的家。”

　　据柏林动物园介绍，出于卫生和健康考虑，新诞生的大熊猫双胞胎还不会和公众见面。“理想情况下会在今年年底前和公众见面”。此外，由于幼崽的性别还不确定，动物园尚未决定它们的名字。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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