新华社达累斯萨拉姆8月24日电（记者华洪立）今年是坦桑尼亚联合共和国成立60周年，同时也是中坦建交60周年。作为中国在非洲的老朋友、好朋友，坦桑尼亚经过数十年发展，已步入中等收入国家行列，不再贫穷。

尽管很多国人提起坦桑尼亚通常只知道象征中非友谊的坦赞铁路以及著名的“乞力马扎罗的雪”，但是事实上，坦桑尼亚是一个矿产资源、淡水资源和旅游资源都极其丰富的“宝藏”国家。

这是2023年12月29日拍摄的坦桑尼亚达累斯萨拉姆渔港。新华社记者王冠森摄

政局稳定发展提速

1964年4月26日，坦噶尼喀与桑给巴尔合并组成坦桑尼亚联合共和国。原首都达累斯萨拉姆，斯瓦希里语意为“平安之港”。目前，坦桑尼亚迁都至多多马的计划正在推进。达累斯萨拉姆依旧为部分政府机关和外国使馆所在地。坦桑尼亚国内政局稳定，已经顺利完成六次权力交接。

桑给巴尔岛虽然地小人少，却在坦桑尼亚联合政府中拥有高度自治地位。该岛地理位置优越，是印度洋贸易航线上的重要站点，目前人口约190万，旅游业和出口香料作物丁香是其重要收入来源。

坦桑尼亚经济以农业为主，逾七成人口务农或在农村居住。近年来，该国制造业、矿业和旅游业发展较快，外国直接投资存量持续增长，政府致力于改善教育、医疗等公共服务，取得令人瞩目的成就。

2023年12月31日，人们在坦桑尼亚桑给巴尔岛海滨踢球。新华社记者王冠森摄

据坦桑尼亚银行数据，2014财年至2018财年，坦桑尼亚每年经济增速都在7%左右。2020年7月，坦桑尼亚成为继肯尼亚之后第二个步入中等收入国家行列的东非国家，提前五年实现既定经济发展目标。

达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西教授告诉新华社记者，坦桑尼亚政府通过实施稳健的宏观经济政策，保持了通货膨胀率和汇率相对稳定。政府重视基础设施建设投入，为经济发展提供坚实支撑，并致力于推动农业现代化进程，采取一系列措施促进农业生产提高、农民增收。

资源丰富得天独厚

坦桑尼亚资源丰富，有着得天独厚的发展资本，已探明主要矿产包括黄金、金刚石、铁、镍、铀、磷酸盐、煤以及各类宝石等，天然气储量巨大。此外，坦桑尼亚可耕地面积约4400万公顷，目前得到开发利用的还不足三分之一。

这是在坦桑尼亚姆万扎拍摄的非洲最大湖泊维多利亚湖（2023年6月13日摄）。新华社记者谢昊摄

坦桑尼亚的淡水资源也很充裕。非洲最大的三个湖泊分别位于该国北、西、南部，该国淡水湖总面积达5.8万平方公里。其中，维多利亚湖是非洲最大湖泊、世界第二大淡水湖，渔业资源丰富；坦噶尼喀湖最深处可达1470米，是仅次于贝加尔湖的世界第二深湖；马拉维湖（尼亚萨湖）周边地势很高，湖岸多是悬崖峭壁，形成许多瀑布，吸引众多游客。

2012年8月3日，常被云雾环绕的乞力马扎罗山云开雾散，雄姿一览无余。新华社记者丁海涛摄

坦桑尼亚的旅游资源同样出众。这里不仅有多种文化交融的热带海岛桑给巴尔，还有被誉为“赤道雪冠”的非洲第一高峰乞力马扎罗山。除了美丽的湖光山色外，坦桑尼亚还生活着许多野生动物。该国三分之一国土为国家公园、动物和森林保护区。每年在肯尼亚马赛马拉和坦桑尼亚塞伦盖蒂之间逐水草而迁徙的大型动物，创造了世界十大自然旅游奇观之一。曾写下《乞力马扎罗的雪》的美国著名作家欧内斯特·海明威说，在这块土地上，你可以感受到生命的节奏，那是一种让人迷醉的旋律。

随着新冠疫情消退，坦桑尼亚旅游业迅速恢复，去年入境游客超过180万人次，最大客源地为欧洲，其次为亚太地区。据坦桑尼亚自然资源与旅游部的数据，中国游客人数从2019年的33541人次增加到去年的44438人次，增幅超过30%。坦桑尼亚旅游局局长达马斯·姆富加莱表示，坦桑尼亚已将中国、俄罗斯和印度确定为新的战略旅游市场，以期实现到2025年吸引国际游客500万人次、旅游业收入占国内生产总值19.5%的目标。

南南合作开创典范

中国1961年12月9日与坦噶尼喀建交，1963年12月11日与桑给巴尔建交。坦桑联合后，中国自然延续与二者外交关系，将1964年4月26日坦噶尼喀、桑给巴尔联合之日定为中坦建交日。

坦桑尼亚在中国外交史中占有特殊重要地位。毛泽东主席、周恩来总理和朱利叶斯·坎巴拉吉·尼雷尔总统亲手缔造中坦全天候友谊。周恩来总理不远万里访坦、尼雷尔总统一生13次访华，铸就了中坦友好的历史篇章。

1976年7月建成移交的坦赞铁路至今仍是中国最大的援外成套项目之一。尼雷尔总统曾这样评价：“历史上外国人在非洲修建铁路，都是为掠夺非洲的财富，而中国人相反，是为了帮助我们发展民族经济。”坦赞铁路打开了中坦合作的大门，两国合作此后一路生花，成为中非合作、南南合作的典范。中国已连续八年保持坦桑尼亚最大贸易伙伴国地位，去年中坦贸易额达87.8亿美元，是2013年的3.7倍。中国还是坦桑尼亚第一大外资来源国和第一大工程承包方。

坦桑尼亚现任总统萨米娅·苏卢胡·哈桑是该国历史上首位女总统，也是东非地区首位女总统。她被国民亲切称为“萨米娅妈妈”，足见其有着过人的亲和力。哈桑性情温和，善于听取各方意见、寻求共识与和解，也有强力应对挑战的魄力和能力。

2021年9月23日，在位于纽约的联合国总部，坦桑尼亚总统哈桑进行现场发言。新华社记者王迎摄

2022年11月，哈桑对中国进行国事访问，是中共二十大后中方接待的首位非洲国家元首。两国元首宣布将双方关系提升为全面战略合作伙伴关系。

近年来，中资企业深度参与坦桑尼亚中央标轨铁路、尼雷尔水电站、东非原油管道等战略工程项目，已高标准建成交付坦桑尼亚天然气管道、达累斯萨拉姆港升级扩建、桑给巴尔国际机场航站楼、国家光缆骨干网等重大工程，显著改善坦桑尼亚基础设施条件，创造大量就业机会。马文尼水泥厂等投资项目陆续投产，助力坦桑尼亚加快工业化进程。

这是4月11日在坦桑尼亚姆万扎省拍摄的马古富力大桥施工现场（无人机照片）。马古富力大桥项目位于坦桑尼亚姆万扎省，由中国土木工程集团有限公司承建，主桥全长520米，采用三塔双索面矮塔斜拉桥结构。该项目进展顺利，预计将于2024年年底竣工。新华社发（中国土木工程集团有限公司供图）

农业合作是中坦合作重点之一。中方目前给予坦方98%税目输华产品零关税待遇，批准牛油果、野生水产品等一批坦桑尼亚优质特色农产品输华，并不断丰富输华产品种类。在“援助+投资+贸易”模式下，中坦农业合作将为坦桑尼亚创造就业、减贫致富、实现农业现代化的努力提供强有力支持。

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