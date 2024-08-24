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中国—洪都拉斯企业贸易对接会暨签约仪式举行

2024年08月24日15:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网特古西加尔巴8月23日电 （记者谢佳宁）当地时间8月23日，“中国—洪都拉斯企业贸易对接会暨签约仪式”在洪都拉斯首都特古西加尔巴举行。中洪两国企业在对接会上签署多项贸易协议。

中国商务部外贸司司长李兴乾、中国驻洪都拉斯大使于波、洪都拉斯经济发展部部长塞拉托、洪都拉斯外长顾问塔瓦索莉等出席活动。保利集团、通用技术集团、国机集团等10家中国企业参加活动。

活动现场。埃内斯托·多明戈斯摄

活动现场。埃内斯托·多明戈斯摄

李兴乾在致辞中表示，中洪建交以来，在两国元首的战略引领下，双边关系实现高水平起步，双边贸易呈现良好发展势头。2023年7月，两国启动中洪自贸协定谈判，谈判总体取得积极进展。今年2月，两国签署中洪自贸协定早期收获安排，有望于近期生效实施。此次中方贸易促进团将让更多中国企业了解洪都拉斯市场和企业，把更多洪都拉斯优质、优势产品引入中国市场，为中洪经贸关系发展增添新动力。中国坚持对外开放基本国策，将不断提升贸易投资自由化便利化水平，积极扩大自各方进口。今年中国还将举办第七届进博会等重要展会，诚挚欢迎洪都拉斯企业来华参展，加大特色产品在华推介力度，不断拓展中国市场，实现互利共赢。

中国商务部外贸司司长李兴乾发表讲话。埃内斯托·多明戈斯摄

中国商务部外贸司司长李兴乾发表讲话。埃内斯托·多明戈斯摄

于波在致辞中表示，中洪建交一年多来，两国持续深化政治互信，推动各领域合作强劲起步，双边关系呈现蓬勃活力。两国经贸合作取得累累硕果，正不断惠及两国人民。中方愿同洪方一道提升两国经贸合作水平，与洪方共同努力，尽快完成自贸协定谈判。中国共产党二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。中国将完善高水平对外开放体制机制，相信将为洪都拉斯产品进入中国市场提供更多机遇。欢迎广大洪都拉斯企业进一步深耕中国市场，分享中国发展红利，实现互利共赢。

塞拉托在致辞中表示，洪政府高度重视深化与中国经贸关系，支持两国企业开展互惠互利合作，欢迎中国商务部组织贸促团来洪。洪中建交以来，两国贸易取得快速发展，洪咖啡等特色产品品质优良，未来对华出口潜力巨大。洪方将继续与中方加强交流合作，推进双边自贸协定谈判，推动两国企业达成更多合作成果，造福两国人民。

本次贸易对接会由中国商务部外贸发展事务局承办。两国约100名企业家、代表出席活动并开展洽谈。

(责编：崔译戈、杨牧)

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