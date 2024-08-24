人民网里约热内卢8月21日电 （记者陈海琪）当地时间8月21日，由浙江省丽水市委常委、副市长毛建国率领的浙江省丽水市城市建设和经贸合作代表团来到巴西里约热内卢看望侨胞，并举行座谈会。中国驻里约热内卢代总领事王海涛、巴西华人文化交流协会（简称“巴西文协”）主席上官建峰出席座谈会并致辞。

毛建国表示，巴西是丽水联系最为密切的国家之一。丽水侨胞凭借敢闯、敢拼、敢为人先的毅力和干劲，白手起家，艰苦奋斗，在巴西扩展了一定的空间。今年是中巴两国建交50周年，希望丽水侨胞抢抓中巴关系深化的机遇，发挥好融通中外、熟悉国际规则的优势，积极参与和助推中巴两国在经贸领域的合作，在参与合作中共享发展成果。

浙江省丽水市委常委、副市长毛建国在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王海涛代表中国驻里约热内卢总领馆对代表团的到来表示热烈欢迎。他表示，此次代表团的到访，表达了对海外侨胞的亲切慰问，更是对侨胞们在异国他乡奋斗与贡献的高度肯定。这不仅能进一步密切侨胞与家乡之间的联系，也将为未来的交流与合作铺平道路。中国驻里约总领馆将始终践行“外交为民”理念，树立服务意识，提高工作质量，一如既往地支持和关心侨团工作，更好地为侨胞排忧解难。

中国驻里约热内卢代总领事王海涛在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

上官建峰介绍，华侨华人社团是里约多元文化的重要组成部分。里约侨胞积极融入巴西社会，致力于推动中巴两国在各个领域的交流合作。代表团的到来让侨胞们有机会深入了解丽水在城市建设、环境保护、经贸往来、人文交流等方面的发展经验。希望各方能够利用好此次代表团访问的机会，挖掘合作潜力，促成实质性的项目，共同开创中巴友谊与合作的新局面。

巴西文协主席上官建峰在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

座谈会上，里约中国和平统一促进会代会长詹慧华、巴西中国和平统一促进会会长张小春、巴西中国浙江商会会长郑侠茂等侨领纷纷表示，将继续秉持爱国爱乡的精神，发挥桥梁纽带作用，积极推动中巴两国在经贸、文化、科技等领域的深度合作，为中巴友好关系的发展贡献力量。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育，副领事曾粲、王祉祎，巴西文协荣誉主席尹霄敏、执行主席季春苗、监事长彭建波等出席座谈会。本次座谈会由巴西文协秘书长伍小曼主持。

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