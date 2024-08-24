人民网里约热内卢8月20日电 （记者陈海琪）乔治敦消息：当地时间8月20日，圭亚那总统伊尔凡·阿里在圭亚那首都乔治敦钟阿瑟会议中心会见了即将离任的中国（江苏）第19期援圭亚那医疗队，与队员们亲切交流。中国驻圭亚那大使馆临时代办黄瑞、商务参赞李汉清出席活动。

阿里对第19期医疗队员“不远万里、不畏艰苦、救死扶伤”投身圭亚那医疗事业表示感谢，对他们精湛的医术表示肯定，高度赞扬他们为圭亚那医疗卫生事业发展和圭中医疗卫生合作领域所作的突出贡献。他表示，中国医疗队的到来不仅提升了当地的医疗水平，还深化了两国之间的友好关系。中国医生远离亲人来到遥远的异国他乡，用无私奉献的精神和品格实践着医务工作者治病救人的诺言，值得圭亚那全体人民的尊重。

当地时间8月20日，圭亚那总统伊尔凡·阿里在圭亚那首都乔治敦钟阿瑟会议中心会见了即将离任的中国（江苏）第19期援圭亚那医疗队。 中国（江苏）第19期援圭亚那医疗队供图

在友好气氛中，中国医疗队向阿里赠送了象征中圭友谊的无锡泥人塑像。为表示对第19期援圭医疗队工作的感谢，阿里特别邀请全体医疗队员参加8月28日在总统府举行的晚宴。

当地时间8月20日，圭亚那总统伊尔凡·阿里在圭亚那首都乔治敦钟阿瑟会议中心会见了即将离任的中国（江苏）第19期援圭亚那医疗队。 中国（江苏）第19期援圭亚那医疗队供图

自1993年起，中国已连续31年向圭亚那派遣医疗队，为该国提供医疗支持与合作。近一年以来，中国第19期援圭亚那医疗队在提高当地医疗服务水平、传播医疗新技术、文化交流等方面作出显著贡献。他们接诊了超过13000名当地患者，义诊遍及圭亚那各地乃至雨林深处的印第安村落，成功实施了2200余例手术，其中相当大部分医疗技术是首次在圭亚那当地运用。此外，医疗队还致力于传授医疗技术，他们持续开展住院医师规范化培训，并向部分专科的高年资医师进行医疗技术专项指导。通过这些培训，圭亚那医生的临床技能得到了显著提升。

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