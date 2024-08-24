人民网里约热内卢8月21日电 （记者陈海琪）当地时间8月21日，由丽水市委常委、副市长毛建国率领的浙江省丽水市城市建设和经贸合作代表团一行到访里约热内卢，并与巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）举行座谈会。中国驻里约热内卢代总领事王海涛、巴西和统会会长张小春出席座谈会并致辞。

毛建国代表丽水市政府，向长期以来关心支持家乡发展的广大巴西侨胞致以诚挚的问候和衷心的感谢。他表示，近年来，丽水在经济社会发展、文化交流、民生改善等方面都取得了显著进展。这些成就的取得，离不开巴西侨胞，特别是丽水籍侨胞的支持与努力。此次代表团的出访，就是为了进一步增进与侨胞的联系与交流，倾听大家的意见和建议，共同探讨如何推动丽水与海外的交流合作。希望未来侨胞继续关心支持家乡的发展，充分发挥自身优势，为促进丽水与世界各地的友好往来贡献更多力量。同时，丽水市政府也会一如既往地关心关注侨胞的工作和生活，做好服务工作，成为侨胞的坚强后盾。

浙江省丽水市委常委、副市长毛建国在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王海涛对代表团的到来表示欢迎，并介绍了丽水籍侨胞在巴西的积极表现。他表示，丽水籍侨胞在巴西勤劳奋斗，积极融入当地社会，不仅为巴西的经济和社会发展作出了重要贡献，也为中巴两国的友好交往架起了桥梁。此次代表团带来了家乡的亲切问候，也带来了最新的发展资讯。这不仅体现了家乡人民对侨胞们的关心与牵挂，更为大家在海外发展提供了强大的后盾和支持。中国驻里约总领事馆将一如既往地为侨胞提供全方位的支持和服务，维护侨胞的合法权益，帮助解决遇到的困难和问题。

中国驻里约热内卢代总领事王海涛在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

张小春介绍了近年来巴西和统会为“反独促统”所做各项工作，强调巴西和统会将继续致力于团结海内外同胞，推动中巴友好关系的发展，促进祖国和平统一大业。他表示，丽水素有“中国生态第一市”的美誉，不仅拥有丰富的自然资源和历史底蕴，还在经济发展和社会建设方面取得了显著成就。丽水市的实践和经验，尤其是在推动可持续发展和提升民生福祉方面，为各方提供了宝贵的借鉴。代表团的来访，既是对里约侨团工作的极大支持，也是对中巴地方合作的具体推动，相信随着双方的深入交流和合作，必将为中巴两国人民带来更多福祉，为两国友好关系增添新的光彩。

巴西和统会会长张小春在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约总领馆副总领事王尉育、领侨处处长齐冀、副领事曾粲，巴西和统会永久名誉会长尹楚平、王俊晓，监事长魏贵德、执行会长林海平等参加座谈会。座谈会由巴西和统会秘书长张颖主持。

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