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各国议会联盟主席高度评价中国全国人大贡献

2024年08月24日10:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京8月24日电 （钟文兴、曹欣悦）各国议会联盟（议联）主席、坦桑尼亚国民议会议长图利娅·阿克松日前在北京接受采访时，高度评价中国全国人大为议联工作所作贡献，赞赏中国全过程人民民主的成功实践。

各国议会联盟主席、坦桑尼亚国民议会议长图利娅·阿克松21日在北京接受采访。人民网 钟文兴摄

各国议会联盟主席、坦桑尼亚国民议会议长图利娅·阿克松21日在北京接受采访。人民网 钟文兴摄

阿克松首先对全国人大加入议联40周年表示祝贺，“中国全国人大为议联工作作出了重要贡献”。她特别指出，中国全国人大代表团成员在议联执行委员会任职、中方对议联筹备明年将举办的第六次世界议长大会的支持、以及举办联合国可持续发展目标研讨班等，这些行动有力推动了议联多项重要工作的开展。

阿克松赞赏中方在处理国际事务时强调共同发展、平等相待、互尊互信。她认为，中方愿意与发展中国家分享经验，促进双方合作。“这种合作是建立在平等和互信基础之上，值得称道。”

阿克松还高度评价中国发展全过程人民民主、保障人民当家作主。“中国有自己的民主，有自己的社会主义道路。这些做法，适合中国国情并取得了显著成效。”她说，“我们不应该用一种模式来衡量所有国家。只要能够为人民谋幸福，就是值得广泛借鉴的好模式。”

各国议会联盟主席、坦桑尼亚国民议会议长图利娅·阿克松与其他发展中国家议会领导人参观中国共产党历史展览馆。人民网 钟文兴摄

各国议会联盟主席、坦桑尼亚国民议会议长图利娅·阿克松与其他发展中国家议会领导人参观中国共产党历史展览馆。人民网 钟文兴摄

阿克松认为，中国坚持以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，对其他发展中国家具有重要借鉴意义。“我了解到中国全国人大在立法过程中广泛听取各方意见，从基层到中央都有畅通的民意表达渠道。这种方式很好，让每个人都感到被倾听。”同时，她认为，中国全国人大重视各民族和女性群体的代表性，提升多样性和包容性。阿克松特别补充，中国在做好文化传承的同时实现社会经济发展的重大成就，这一点也值得发展中国家借鉴。

阿克松表示，议联愿与中国全国人大加强合作交流，共同推动全球可持续发展。

各国议会联盟成立于1889年，是历史最长、影响最大的国际议会组织之一，总部设在瑞士日内瓦。1984年，中国全国人大正式加入各国议会联盟。中国全国人大加入各国议会联盟40周年纪念活动暨第六次发展中国家议员研讨班于8月19日至28日在华举办。应中方邀请，阿克松以及来自32个发展中国家的议会领导人和代表参加活动。

(责编：崔译戈、杨牧)

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