各国议会联盟秘书长马丁·纯贡接受采访。人民网 曹欣悦摄

人民网北京8月24日电 （曹欣悦、钟文兴）正在中国访问的各国议会联盟（议联）秘书长马丁·纯贡日前接受人民网采访表示，中国为深化全球可持续发展贡献了中国智慧，中国的可持续发展经验值得其他国家借鉴。

纯贡应邀参加中国全国人大加入各国议会联盟40周年纪念活动暨第六次发展中国家议员研讨班，他表示，自己与中国结缘已久，见证了中国在议联中影响力的日益增长，并对中国在脱贫、可持续发展领域取得的成就表示赞赏与支持。“希望借此机会能让与会国家学习、借鉴中国的发展经验。”纯贡说。

纯贡表示，近十年来，议联与中国在促进可持续发展领域合作不断加深。他认为，中国在推动全球南方国家可持续发展上作出重要贡献，不仅为发展中国家提供帮助，也带动更多发展中国家参与到这一重要议题中来。中国在这方面的影响力与行动力令人钦佩。

纯贡特别强调了中国在气候变化方面作出的突出贡献。此次来访期间，纯贡了解到中国治理气候变化的具体项目，他说：“这对与会成员十分重要，我们希望他们能将在这里学到的经验付诸实践。”

中国全国人大与议联一直保持友好、密切的联系。纯贡认为，在打击恐怖主义和暴力极端主义等全球事务中，中国同样发挥了关键作用，期待未来与中国开展更多合作，共同促进世界和平、可持续发展。

(责编：崔译戈、杨牧)