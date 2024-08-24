人民网雅加达8月23日电 （记者李培松）8月22日，印尼三一一大学职业技术学院举行了工业汉语系“工业工程与商务汉语”本科专业发展推介会暨第一届新生见面会。三一一大学工业汉语系师生与孔子学院中外方人员参加会议。

印尼三一一大学工业汉语系主任郭玉梅介绍了“工业工程与商务汉语”本科专业的培养方案、课程体系和中外方专业教师。印尼三一一大学孔子学院中方院长樊洁介绍了印尼中资企业对“专门用途中文”人才的需求情况，并讲解了孔子学院的各类留学中国奖学金项目。新生们满怀对大学生活的美好希望，对留学中国和未来职业前景充满期待。见面会上老师们认真倾听新生们提出的问题，并耐心给出建议。

随着中资企业在印尼的蓬勃发展，专门用途中文人才需求不断扩大，三一一大学主动因应社会需要和市场呼声，发展了各种途径的中文教育，设定短期和中长期的不同发展计划。“工业工程与商务汉语”本科专业是印尼三一一大学孔子学院继“中文与中国文化”专业之后，支持该校建设的第二个本科中文专业。三一一大学工业汉语系是印度尼西亚第三所面向专门用途中文人才培养的中文系，是三一一大学推动和落实“中文+职业”教育和专门用途中文人才培养的具体实践。

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