人民网曼谷8月23日电 （记者章念生、刘慧）8月23日，为庆祝中泰两国建交49周年，由亚太智库、泰中“一带一路”研究中心、中国驻泰国大使馆、中国外文局亚太传播中心联合主办的“和平发展共赴繁荣”第二届中泰治国理政经验互学互鉴高端论坛在泰国曼谷举行。泰国商务部副部长潘廷·忠吉达功、泰国前总理阿披实、中国外文局副局长于运全、中国驻泰国大使馆政务参赞赵梦涛、泰中战略研究中心主任苏拉西·塔那唐上将、泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪等中泰各界100多位政府、智库、媒体、商界及青年代表出席本次活动。

于运全表示，近年来，在习近平主席和泰国领导人战略引领下，两国关系进入了共建命运共同体的新时代，取得了一系列重大成果。中泰两国未来应该携手加强媒体交流协作，为两国相知相亲传递“正能量”，携手深化智库合作互鉴，为增进理解互信构筑“大平台”，携手推动青年广泛参与，为中泰世代友好传好“接力棒”。

潘廷·忠吉达功表示，治国理政经验互学互鉴是泰中两国政府加强战略沟通，深化政治互信的重要机制，《习近平谈治国理政》泰文版已经成为泰中两国治国理政经验交流的重要媒介。治国理政经验互学互鉴正在推动泰中共建“一带一路”进入高质量发展时期，泰中两国政策沟通成果显著。

泰国商务部副部长潘廷·忠吉达功在论坛上致辞。主办方供图

阿披实表示，泰中两国治国理政经验交流互鉴，是泰中两国政策沟通和民心相通的基石。人类社会的发展正面临多重挑战，世界各国加强治国理政交流格外重要，这将创造新的经济增长机遇，打造公平正义的国际秩序并达成更多发展共识。

泰国前总理阿披实在论坛上致辞。主办方供图

赵梦涛表示，中泰建交即将跨越半个世纪，我们举办此次论坛，正逢其时，意义重大。中泰两国同为新兴市场国家和全球南方国家，比以往任何时候都需要秉持战略自主，增进政治互信，深化战略合作，加强治国理政经验交流。中方愿同泰国新政府加强治国理政经验互学互鉴，更好对接发展战略，实现共同发展。

苏拉西·塔那唐表示，世界正在进入动荡变革期，面临诸多挑战，如全球经济衰退、地缘政治冲突加剧、科技创新带来的产业升级转型等，这些问题并不是一个国家能够独立解决的，因此治国理政思想交流越来越重要。治国理政交流让更多发展中国家获得了和平发展的机遇，让泰中两国能够命运与共，携手共赴繁荣。

泰中战略研究中心主任苏拉西·塔那唐在论坛上致辞。主办方供图

此外，论坛还举办了分别以“高水平对外开放与中泰高质量共建‘一带一路’”“共建全球发展倡议先行区与中泰新质生产力产业链融合发展”为主题的两场圆桌会议，来自中泰两国的政府、商会、智库、媒体等各界代表，就中国高水平对外开放背景下的中泰合作等进行了交流。

高水平对外开放与中泰高质量共建“一带一路”的圆桌论坛举行。主办方供图

共建全球发展倡议先行区与中泰新质生产力产业链融合发展的圆桌论坛举行。主办方供图

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