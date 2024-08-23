人民网约翰内斯堡8月23日电 （记者邹松）经中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队培训后，纳兹莫加医院医生于8月19日至8月24日，成功独立开展当地历史上首次腹腔镜胆囊切除手术周活动。

队长蒋国庆（左一）关注当地医生手术情况。中国援桑医疗队供图

纳兹莫加医院是桑给巴尔最大公立医院。此次为期一周的手术主要由当地医生拉希德、拜亚和陆琪雅3人主刀完成，共成功完成15例腹腔镜胆囊切除术。

自去年9月到达桑给巴尔以来，医疗队队长蒋国庆便开始给该院普外科医生进行系统的腹腔镜技术培训，并在平时腹腔镜手术过程中认真传授手术经验及技巧。今年6月，拉希德医生成为了当地历史上第一位能独立开展腹腔镜胆囊切除手术的医生。

队长蒋国庆（左一）关注当地医生手术情况。中国援桑医疗队供图

此次手术周中，队长蒋国庆一直站在手术台旁边关注手术情况。拉希德医生开心地说：“感谢蒋老师11个月来对我们的用心培训，感谢他的辛勤付出。我们能独立开展腹腔镜胆囊手术周，无论对我们个人、对患者以及国家都具有非凡的意义。”

队长蒋国庆（右七）和手术医生、部分患者合影。中国援桑医疗队供图

卫生部部长马兹伊得知此事后，一边鼓掌一边说：“这是一个令人激动的好消息，它意味着我们的腹腔镜技术实现了从无到有，水平有了质的提升。现在恰好是8月份，从第一批中国医疗队到达桑给巴尔到现在整整60年。中国医疗队在中国医师节到来之际又给我们送上一份最好的节日礼物。”

蒋国庆表示，传授先进的微创技术是本批医疗队的重点工作之一，中国医疗队一直秉持“授人以鱼不如授人以渔”的工作理念开展援非医疗工作。

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