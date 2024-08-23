外交部发言人华春莹8月23日宣布：国家主席习近平将于9月5日出席2024年中非合作论坛峰会开幕式并发表主旨讲话。峰会期间，习近平主席还将为应邀与会的中非合作论坛非方成员领导人、有关非洲地区组织和国际组织代表等举行欢迎宴会和相关双边活动。

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