人民网阿尔及尔8月22日电 （记者郝瑞敏）当地时间8月19日，中国铁建国际集团摩洛哥纳多尔铁矿项目首批3.025万吨铁矿石由“金远岭”号货船从摩洛哥纳多尔港装船发运，驶往山东日照港，标志着该项目正式投入生产运行。

矿铁石装船发运。夏崇榘摄

矿铁石装船发运现场。夏崇榘摄

摩洛哥纳多尔铁矿项目矿石装船发运。夏崇榘摄

该项目位于摩洛哥东部大区纳多尔市西南山区，距离港口约30公里。项目主要内容为开采摩洛哥东部山区纳多尔市的铁矿，并运输至纳多尔港口。中国铁建国际集团将在爆破及铁矿品味控制等重难点工程中融入中国方案，借鉴中国铁建在矿产开采领域的施工工艺及科研成果，采用边坡控制、运输线路控制及矿石品位控制三重体系，解决环保施工问题，助力降低施工成本。此前，中国铁建国际集团优化装船计划，调整施工组织设计，提前对接当地相关部门，保障铁矿石如期发运。

摩洛哥纳多尔铁矿项目矿石装船发运。夏崇榘摄

摩洛哥纳多尔铁矿项目施工现场。夏崇榘摄

项目正式投入生产运行后，将提高铁矿开采与运输效率，年产量有望从每年100万吨精铁粉增长至200万吨，提高矿产品质，推动摩洛哥矿业发展，促进中摩两国合作，提升摩洛哥在全球矿产供应链中的地位，为摩洛哥矿业和相关服务业创造大量就业机会，助力当地经济发展。

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