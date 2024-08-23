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中国代表：停火谈判和政治解决才是解决巴以问题的根本出路

2024年08月23日08:51 | 来源：新华网
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　　新华社联合国8月22日电（记者潘云召）中国常驻联合国代表傅聪22日在安理会巴以问题公开会上发言时强调，迷信通过军事手段在加沙地带实现“完全胜利”只会造成更多无辜平民伤亡，不会为解救被扣押人员创造条件，也不会为以色列和地区带来和平与安宁。停火谈判和政治解决才是解决问题的根本出路。

　　傅聪说，国际社会一再发出停火止战的强烈呼声，联合国大会、安理会和国际法院都提出了明确要求。但以色列对此置若罔闻，没有展现出任何停火迹象。安理会第2735号决议已经通过2个多月，但以军在加沙地带的军事行动仍在持续，每天都在造成新的人员伤亡。与此同时，以方一再采取挑衅和冒险行动，导致冲突外溢风险不断加剧，中东地区形势岌岌可危。

　　傅聪指出，人道问题不能被政治化，饥饿不能成为武器，平民生命不能成为谈判筹码。以色列应履行国际人道法义务，开放全部过境点，保障人道物资快速、大规模、安全准入，停止对联合国及人道机构的限制、攻击，为在加沙地带开展脊髓灰质炎疫苗接种计划提供支持和配合。

　　傅聪表示，只有秉持共同安全理念才能实现可持续安全。地区和平必须由各方以负责任态度参与构建。实现巴勒斯坦独立建国、落实“两国方案”是政治解决巴以问题的唯一可行出路。

　　傅聪说，中方敦促以色列立即停止在加沙地带的一切军事行动，立即停止刺激地区局势升级的行为，立即停止为实现加沙停火设置障碍。中方敦促有重要影响力的国家，拿出真诚、公正、负责任的态度，推动以色列尽早停止在加沙地带的军事行动，停止对平民的杀戮。中方支持安理会为推动落实有关决议、实现加沙停火采取进一步必要行动。中方愿同国际社会一道，为早日平息加沙战火、缓解人道灾难、落实“两国方案”、实现中东长治久安作出不懈努力。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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