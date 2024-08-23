新华社莫斯科/基辅8月22日电 俄罗斯总统普京22日表示，乌克兰武装部队试图攻击库尔斯克核电站，国际原子能机构已获悉此事并承诺派专家到核电站评估形势。乌克兰总统泽连斯基称，乌军在俄库尔斯克州继续战斗。

普京当天主持召开俄边境地区形势会议时说，乌军21日夜至22日凌晨试图攻击库尔斯克核电站，国际原子能机构已获悉此事并承诺派专家前来评估形势，俄方希望该机构专家能够成行。

英国《金融时报》此前援引国际原子能机构总干事格罗西的话报道说，该机构对库尔斯克核电站附近正在发生的战事极为担忧。他本人计划下周访问库尔斯克核电站。

俄库尔斯克州代州长斯米尔诺夫22日说，该州已疏散13.3万多人，仍有约2万人滞留在危险区域。

俄国防部22日公布的数据显示，过去一天，乌军在库尔斯克州损失约300人和3辆坦克。自8月6日攻入库尔斯克州以来，乌军已累计损失超过4700人和68辆坦克。俄国防部还表示，俄防空系统当天凌晨在俄6个地区拦截了28架乌方无人机。

俄布良斯克州州长博戈马兹表示，21日布良斯克州遭遇无人机袭击，乌方破坏侦察小组也试图突入该州。他说，布良斯克州6个地区进行了紧急疏散演习。

乌总统泽连斯基21日晚在其社交媒体账号发文说，乌军在库尔斯克方向的战斗仍在继续，已控制部分区域。他呼吁合作伙伴切实履行向乌方供应武器弹药的义务。

泽连斯基22日在社交媒体发布的视频显示，他日前考察了乌北部与俄库尔斯克州接壤的苏梅州，并与乌武装部队总司令瑟尔斯基和苏梅州军事行政长官阿尔秋赫见面。会见中，瑟尔斯基向泽连斯基汇报了乌军控制库尔斯克州居民点的情况，阿尔秋赫则汇报说，在乌军发动在库尔斯克州的行动后，苏梅州遭到的袭击和平民伤亡人数有所减少。

乌空军在其社交媒体账号公布数据说，乌防空部队在21日夜至22日凌晨击落2架俄军攻击无人机，另有2架俄军无人机失去定位自动坠落。此外，俄军发射的导弹大部分没有击中目标，没有造成人员伤亡。

俄新社22日援引俄外交部的消息报道说，西方向乌方注入资金导致冲突升级，排除了政治和外交解决的可能性。

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