人民网曼谷8月23日电 （记者简承渊）19日，泰国国家旅游局宣布“你好月”项目活动启动，这一活动拉开了2025年中泰建交50周年庆祝的序幕，旨在促进中泰两国的文化交流和旅游合作。相关系列活动将在9月至10月期间陆续展开。

活动现场。人民网记者 简承渊摄

泰国旅游和体育部部长颂萨·蓬帕尼表示，"你好月"项目标志着2025年泰中建交50周年庆祝活动的序幕。“这是一项与旅游业伙伴的战略合作，目的在于推动旅游业的发展，为游客提供更优质的服务，吸引更多高质量的中国游客访问泰国。”颂萨部长希望这一系列活动能够进一步提升泰国的旅游品质，为游客留下美好的印象。

泰国旅游和体育部部长颂萨·蓬帕尼接受媒体采访。人民网记者 简承渊摄

泰国国家旅游局局长塔帕妮·吉娅蒂沛汶在采访中谈到，旅游局希望能够借此系列活动吸引更多中国游客在中秋与国庆两个假期期间前往泰国旅游，增加旅游消费。

泰国官方预计2024年中国游客将达到730万人次的目标，这一目标的实现得益于中泰互免签证政策的推动以及泰国旅游局的战略性营销活动。

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