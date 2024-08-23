新华社北京8月22日电 特稿｜变数与变革——当前世界经济形势辨析

新华社记者周思雨 徐超

7月下旬以来，世界主要经济体陆续公布第二季度和上半年经济数据。今年上半年，世界经济整体呈现温和增长、缓慢复苏态势，但与此同时，风险和阻力不断积聚，变数与波动也有所增多，增长前景面临更大挑战。

面对波动加剧、发展失衡的国际环境，中国经济延续回升向好态势，继续贡献“稳”的支撑和“进”的动力，并持续通过改革培育新质生产力、推动高质量发展，为世界经济注入新动能。

失衡：美政策风险等加剧复苏“落差”

“世界经济裹足不前。”国际货币基金组织（IMF）7月发布的《世界经济展望报告》更新内容这样评价当前世界经济走势。

这是4月16日在美国华盛顿拍摄的国际货币基金组织总部。新华社记者刘杰摄

2024年上半年，世界经济总体维持缓慢复苏态势，但失衡状况加剧。

首先，发达经济体复苏“落差”进一步扩大：欧洲经济增长再次落后于美国，且美国增长提速、欧洲疲态凸显。今年第二季度，美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.8%，高于一季度的1.4%；同期欧元区GDP环比保持一季度的低增长态势，其中德国、拉脱维亚、瑞典和匈牙利经济出现不同程度的萎缩。

一些媒体注意到，美国近年通过《通胀削减法案》等推进保护主义产业政策，加剧了美欧发展失衡。一方面，美国通过扩大举债和补贴等方式刺激消费、扩大生产，为自身经济带来增量；另一方面，美国产业政策拉拢欧洲制造业向美国迁移，进一步削弱欧洲经济尤其是工业大国的“有生力量”，加剧欧洲“去工业化”风险。

其次，货币政策节奏更趋复杂。去年被德国超越、GDP降至世界第四位的日本，今年第二季度实际GDP环比增长0.8%，虽然复苏超出预期，但日本政府7月预测的全年经济增速只有0.9%。值得注意的是，日本经济正面临日美货币政策差异带来的更大风险。日本央行今年3月结束负利率政策，并在美联储9月降息预期强化的背景下，于7月底宣布加息。8月初，日本东京股市两大股指暴跌超12%，并引发全球股市经历了“黑色星期一”。

第三，新兴市场和发展中经济体增长前景虽存在差异，但整体呈现短期增长放缓、未来仍具增长动能的趋势。世界银行6月发布的《全球经济展望》报告预测，随着主要经济体货币政策影响减弱，拉美和加勒比地区、中东和北非地区、撒哈拉以南非洲地区经济增速将分别从今年的1.8%、2.8%、3.5%，升至明年的2.7%、4.2%和3.9%，明显强于发达经济体。

变数：多重挑战拖累增长前景

国际货币基金组织和世界银行最新报告分别预计今年世界经济增长3.2%和2.6%，2025年增速均提高0.1个百分点。经济学界认为，世界经济今年有望迎来三年来首次稳定增长，但按历史标准衡量增速仍显疲软，且下半年干扰、破坏当前发展态势的因素更多。

这是7月29日在美国首都华盛顿拍摄的美国财政部大楼。新华社记者胡友松摄

首先，多国债务高企给经济的可持续性发展蒙上阴影。国际金融协会5月发布报告说，2024年第一季度，全球债务攀升1.3万亿美元，达到创纪录的315万亿美元；全球债务占GDP比重达333%。全球债务中，约三分之二来自发达市场，其中美国和日本增加最多。

上半年刚过，美国联邦政府债务规模首次突破35万亿美元，美国在“寅吃卯粮”的经济政策支配下，今年国债利息支出将首次超过军费开支。土耳其实业银行金融分析师桑特·马努基扬认为，美债膨胀的后果不容忽视，正影响全球经济和金融稳定。

其次，“超级选举年”可能令多国经济政策不确定性出现共振，给地区乃至全球经济贸易走势带来负面溢出效应。据媒体不完全统计，全球今年有70多个国家和地区举行重要选举。以美国为例，民主、共和两党总统候选人的经贸和产业政策取向并不一致，将给世界经济带来不同的影响。

高盛经济学家预计，如果共和党总统候选人特朗普再次当选总统，其加征关税的计划将使欧元区GDP下降1%。国际航运公会负责人表示，美国日益高涨的经济民族主义可能破坏世界贸易，航运界普遍担心保护主义卷土重来。

第三，地缘政治紧张局势延宕，成为地区乃至全球发展的中长期制约因素。乌克兰危机升级进入第三年，巴以冲突风险持续外溢……英国经济学人智库6月发布报告说，全球地缘政治环境的特点是竞争和冲突日益加剧，地缘政治可能冲击现有国际经济秩序。

第四，与货币政策相关的市场动荡风险加剧。《日本经济新闻》认为，日经指数8月初暴跌给市场敲响警钟，与暴跌相关的“日元套利交易”活动是过去30年来第三次达到峰值，前两次分别在1998年和2007年，被认为与东南亚金融危机和雷曼危机前后的市场动荡有关。

展望下半年，美国大西洋理事会地缘经济中心主任乔希·利普斯基认为，虽然美国乃至世界经济不一定会陷入衰退，但世界需要为金融市场剧烈动荡做好准备。

变革：为世界经济“稳”与“进”注入动能

“我们要防止世界陷入长期的增长乏力期，推动中期增长需要明智的改革。”IMF总裁格奥尔基耶娃7月下旬就世界经济形势撰文指出，世界各国需要提高生产率以促进包容性增长，制定以人为本的财政政策，建立强大的全球金融安全网，通过共同努力建设繁荣和公平的世界。

广西南宁市伶俐工业园区新能源汽车生产基地（2024年5月14日摄，无人机照片）。新华社记者周华摄

以全球视野审视中国经济发展态势，可以看到中国在复杂的国际环境中持续为世界经济提供稳定动力，为全球发展带来创新动能，为国际合作凝聚共赢合力。

横向看经济增速与贡献，中国依然是全球经济增长的重要引擎。今年上半年，中国GDP同比增长5.0%。IMF最新报告预计全年中国经济增长5%。横向对比，不管是半年数据还是全年预期，中国经济增速在世界主要经济体中都名列前茅。

“中国经济体量大，5%的增量相当于一个欧洲小国的经济总量。”美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，2024年中国将贡献全球GDP增长的30%左右，预计这种情况在2025年和2026年也会持续。

纵向看改革方向与成效，中国加快发展新质生产力，不断释放新动能、提供新机遇。今年以来，消费品以旧换新政策引导居民消费潜力有序释放，规模以上高技术制造业增加值在产业转型升级驱动下持续增长。

“中国研发投入占GDP的比例显著增加，美国企业希望参与到中国科技创新中来。”艾伦说。

面对一些美西方国家单边主义和保护主义抬头的态势，前不久闭幕的中共二十届三中全会传递出明确信号：中国继续推进全面深化改革，坚定不移推进高水平对外开放，改善营商环境和创新环境，不断拓展对外开放的深度和广度。中国践行真正的多边主义，致力于推动各国同舟共济、合作共赢。

英国《经济学人》评价，在西方国家走向保护主义之际，中国与全球南方国家走得更近。“在全球化遭受冲击的当下，这一动向给决策者们上了重要一课：贸易可以带来非凡的好处，多种多样的价优、创新、绿色产品可以改善数十亿人的生活。”

(责编：崔译戈、张悦)