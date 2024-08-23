8月22日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达南非开普敦港。新华社发（桂心骅摄）

新华社开普敦8月22日电（刘志磊 高庶民）执行“和谐使命-2024”任务的中国海军“和平方舟”号医院船22日抵达南非，开始进行为期7天的友好访问并提供医疗服务。

这是“和平方舟”号医院船首次访问南非。

访问期间，“和平方舟”号医院船将利用主平台开展医疗服务，并派出专家分队赴当地医院开展联合会诊、学术交流，赴西开普大学中医孔子学院开展中医专场学术交流。“和谐使命-2024”任务指挥员将拜会南方军政官员，南多名政要也将登船参加活动。此外，任务官兵代表还将赴当地学校开展文化联谊，与南军官兵举行篮球、拔河友谊赛。

8月22日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达南非开普敦港。新华社发（刘志磊摄）

8月22日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达南非开普敦港。新华社发（刘志磊摄）

8月22日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达南非开普敦港。新华社发（曹春耀摄）

8月22日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达南非开普敦港。新华社发（刘志磊摄）

8月22日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达南非开普敦港。新华社发（曹春耀摄）

(责编：崔译戈、张悦)