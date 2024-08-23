新华社北京8月22日电 非洲疾病预防控制中心最新数据显示，非洲今年以来累计报告猴痘病例约1.9万例，其中中部国家刚果（金）病例数最多。

刚果（金）出现的猴痘病毒新毒株“分支Ib”令人担忧，已扩散至刚果（金）周边国家，欧洲近日发现首个输入病例，亚洲多国也在盯防“分支Ib”输入病例。

刚果（金）猴痘疫情最严重

美联社21日援引非洲疾病预防控制中心数据报道，截至20日的一周内，非洲地区报告新增猴痘病例超过1400例，其中刚果（金）新增1030例。非洲今年以来累计报告猴痘病例18910例，其中94%来自刚果（金）。由于刚果（金）仅有约五分之一的疑似病例接受检测，实际感染数据可能更高。

非洲疾控中心主任让·卡塞亚说，许多受影响的非洲国家猴痘病毒检测能力有限。德国政府21日宣布正向刚果（金）提供移动实验室，以帮助它发现猴痘病例、遏制疫情扩散。

世界卫生组织本月14日宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，说猴痘病毒新毒株“分支Ib”去年在刚果（金）出现并迅速传播，已蔓延至布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达等从未报告过猴痘病例的周边国家。

世卫组织上次就猴痘疫情发出这一最高级别警报是在2022年7月，于2023年5月解除。引发2022年至2023年猴痘疫情的主要毒株是“分支II”毒株。

据英国广播公司网站21日报道，眼下猴痘疫情三种毒株并存，分别是“分支Ia”、“分支Ib”和“分支II”，其中“分支Ib”最令人担忧。这一新毒株是猴痘病毒“分支I”的变异株，看起来与“分支Ia”大为不同。

英国牛津大学教授特鲁迪·朗在一档节目中说，感染“分支Ib”后“皮疹更严重，病程似乎更长”，其感染途径主要是性传播以及人与人接触。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。1958年，科学家在丹麦的一组用于研究的猴子体内首次发现这种病毒，当时这些猴子出现“痘状”传染病，猴痘病毒因此得名。1970年刚果（金）发现首例人感染猴痘病毒病例，此后病毒主要在非洲西部和中部地区流行。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复。

新毒株外溢欧洲、亚洲？

世卫组织欧洲区域主任汉斯·克吕热20日说，欧洲目前每月新增猴痘病例约100例，流行的毒株依然是老毒株“分支II”，仅报告一例“分支Ib”输入病例。这一病例上周在瑞典发现，是“分支Ib”首次在非洲大陆以外出现。克吕热说，普通大众面临的风险较低。

世卫组织欧洲区域官员凯瑟琳·斯莫尔伍德说，欧洲仅有的这例猴痘“分支Ib”毒株感染病例表现出临床上的轻微症状。

欧洲疾病预防控制中心说，与疑似或确诊感染猴痘新毒株的输入病例密切接触后，感染风险为“中等”，只要迅速诊断出输入病例并采取控制措施，猴痘在欧洲持续传播的可能性非常低。

据英国广播公司网站21日报道，猴痘疫情不太可能会像新冠那样严重。距离去年9月发现变异株“分支Ib”已近一年，英国和其他情况类似的国家最可能要应对的是一些输入病例。另外，病毒有可能通过身体密切接触在家庭内部有限扩散。

在亚洲，泰国疾控部门21日报告出现猴痘病例，但是否感染“分支Ib”有待确认。巴基斯坦、菲律宾近来也报告今年以来首次出现猴痘病例，但暂未出现“分支Ib”感染病例。

暴露医疗资源分配不均

日本明治控股有限公司旗下KM生物公司、丹麦制药企业巴伐利亚北欧公司分别生产一种猴痘疫苗。据路透社报道，尽管猴痘已在非洲流行了数十年，但在临床试验范畴外的刚果（金）乃至整个非洲，人们一直无法接种上述两种疫苗。

刚果（金）政府19日说，美国、日本承诺向刚果（金）提供猴痘疫苗，第一批疫苗有望下周运抵。刚果（金）计划为400万人接种猴痘疫苗，其中包括350万儿童。

上一次猴痘疫情暴发期间，非洲国家疫苗紧缺，欧美国家疫苗存量充足。

此外，非洲国家猴痘感染者死亡率明显高于西方国家。据法新社22日报道，数十年来，猴痘一度只出现在少数非洲国家，感染者的死亡率大概在1%至10%之间。2022年猴痘病毒开始向全球尤其是西方国家扩散，一些欧美国家猴痘死亡率为0.2%。

这种差别有多个原因。首先，相比大多数非洲国家，欧美国家更有可能向感染者提供迅速、恰当的治疗。病毒学家安托万·热桑说，猴痘的风险“非常取决于基础护理质量”。

另一个影响死亡率的因素是营养状况。刚果（金）今年累计猴痘死亡病例已超过500例，绝大多数是儿童，其中不少营养不良。（记者：陈丹、葛晨、郭倩、包雪琳）

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