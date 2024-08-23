人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

世卫拉响最高警报 猴痘疫情现在怎么样了？

2024年08月23日08:41 | 来源：新华社
小字号

新华社北京8月22日电 非洲疾病预防控制中心最新数据显示，非洲今年以来累计报告猴痘病例约1.9万例，其中中部国家刚果（金）病例数最多。

刚果（金）出现的猴痘病毒新毒株“分支Ib”令人担忧，已扩散至刚果（金）周边国家，欧洲近日发现首个输入病例，亚洲多国也在盯防“分支Ib”输入病例。

刚果（金）猴痘疫情最严重

美联社21日援引非洲疾病预防控制中心数据报道，截至20日的一周内，非洲地区报告新增猴痘病例超过1400例，其中刚果（金）新增1030例。非洲今年以来累计报告猴痘病例18910例，其中94%来自刚果（金）。由于刚果（金）仅有约五分之一的疑似病例接受检测，实际感染数据可能更高。

非洲疾控中心主任让·卡塞亚说，许多受影响的非洲国家猴痘病毒检测能力有限。德国政府21日宣布正向刚果（金）提供移动实验室，以帮助它发现猴痘病例、遏制疫情扩散。

世界卫生组织本月14日宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，说猴痘病毒新毒株“分支Ib”去年在刚果（金）出现并迅速传播，已蔓延至布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达等从未报告过猴痘病例的周边国家。

世卫组织上次就猴痘疫情发出这一最高级别警报是在2022年7月，于2023年5月解除。引发2022年至2023年猴痘疫情的主要毒株是“分支II”毒株。

据英国广播公司网站21日报道，眼下猴痘疫情三种毒株并存，分别是“分支Ia”、“分支Ib”和“分支II”，其中“分支Ib”最令人担忧。这一新毒株是猴痘病毒“分支I”的变异株，看起来与“分支Ia”大为不同。

英国牛津大学教授特鲁迪·朗在一档节目中说，感染“分支Ib”后“皮疹更严重，病程似乎更长”，其感染途径主要是性传播以及人与人接触。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。1958年，科学家在丹麦的一组用于研究的猴子体内首次发现这种病毒，当时这些猴子出现“痘状”传染病，猴痘病毒因此得名。1970年刚果（金）发现首例人感染猴痘病毒病例，此后病毒主要在非洲西部和中部地区流行。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复。

新毒株外溢欧洲、亚洲？

世卫组织欧洲区域主任汉斯·克吕热20日说，欧洲目前每月新增猴痘病例约100例，流行的毒株依然是老毒株“分支II”，仅报告一例“分支Ib”输入病例。这一病例上周在瑞典发现，是“分支Ib”首次在非洲大陆以外出现。克吕热说，普通大众面临的风险较低。

世卫组织欧洲区域官员凯瑟琳·斯莫尔伍德说，欧洲仅有的这例猴痘“分支Ib”毒株感染病例表现出临床上的轻微症状。

欧洲疾病预防控制中心说，与疑似或确诊感染猴痘新毒株的输入病例密切接触后，感染风险为“中等”，只要迅速诊断出输入病例并采取控制措施，猴痘在欧洲持续传播的可能性非常低。

据英国广播公司网站21日报道，猴痘疫情不太可能会像新冠那样严重。距离去年9月发现变异株“分支Ib”已近一年，英国和其他情况类似的国家最可能要应对的是一些输入病例。另外，病毒有可能通过身体密切接触在家庭内部有限扩散。

在亚洲，泰国疾控部门21日报告出现猴痘病例，但是否感染“分支Ib”有待确认。巴基斯坦、菲律宾近来也报告今年以来首次出现猴痘病例，但暂未出现“分支Ib”感染病例。

暴露医疗资源分配不均

日本明治控股有限公司旗下KM生物公司、丹麦制药企业巴伐利亚北欧公司分别生产一种猴痘疫苗。据路透社报道，尽管猴痘已在非洲流行了数十年，但在临床试验范畴外的刚果（金）乃至整个非洲，人们一直无法接种上述两种疫苗。

刚果（金）政府19日说，美国、日本承诺向刚果（金）提供猴痘疫苗，第一批疫苗有望下周运抵。刚果（金）计划为400万人接种猴痘疫苗，其中包括350万儿童。

上一次猴痘疫情暴发期间，非洲国家疫苗紧缺，欧美国家疫苗存量充足。

此外，非洲国家猴痘感染者死亡率明显高于西方国家。据法新社22日报道，数十年来，猴痘一度只出现在少数非洲国家，感染者的死亡率大概在1%至10%之间。2022年猴痘病毒开始向全球尤其是西方国家扩散，一些欧美国家猴痘死亡率为0.2%。

这种差别有多个原因。首先，相比大多数非洲国家，欧美国家更有可能向感染者提供迅速、恰当的治疗。病毒学家安托万·热桑说，猴痘的风险“非常取决于基础护理质量”。

另一个影响死亡率的因素是营养状况。刚果（金）今年累计猴痘死亡病例已超过500例，绝大多数是儿童，其中不少营养不良。（记者：陈丹、葛晨、郭倩、包雪琳）

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部