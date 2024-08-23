新华社北京8月22日电 面对中东地区紧张升级，美国近来加紧调整在中东军事部署。美国军方21日说，美国航空母舰“亚伯拉罕·林肯”号及其随行驱逐舰已抵达中东地区，将接替正在阿曼湾执行任务的“西奥多·罗斯福”号航母。

负责指挥美军在中东地区行动的美国中央司令部在社交媒体上说，装备有F-35C战斗机和F/A-18布洛克3型战斗机的“林肯”号航空母舰已进入美国中央司令部辖区。“林肯”号航空母舰作为美国海军第3航母打击群旗舰，由第21驱逐舰支队和第9舰载机联队护航。

美国国防部长劳埃德·奥斯汀本月初决定派“林肯”号前往中东，接替“罗斯福”号。五角大楼11日指示“林肯”号加速赶赴中东。另外，美方已下令向中东增派“佐治亚”号导弹潜艇以及F-22型战斗机。

据美联社报道，“林肯”号航母抵达中东的同一天，红海发生两起商船遇袭事件。当天晚些时候，也门胡塞武装控制的电视台报道，美国和英国组成的联军对也门西部荷台达塞利夫地区发动3次空袭。

新一轮巴以冲突去年10月爆发以来，中东地区紧张态势不断升级。近来，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和黎巴嫩真主党的高级成员接连被暗杀，哈马斯、真主党、伊朗政府等指认以色列策划实施了暗杀，并誓言联手发起报复行动。国际社会担心巴以冲突战事进一步升级。也门胡塞武装为策应对以打击、施压以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动，在红海、阿拉伯海等海域袭击国际船只，美英联军则对胡塞武装目标进行轰炸。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。（黄爱萍）

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