新华社北京8月22日电 葡萄牙马德拉岛一场野火已持续一周，并威胁到世界上现存最大的月桂树森林。葡萄牙政府21日请求欧洲联盟支援灭火。

据法新社报道，这场大火上周始于马德拉岛西海岸的里韦拉布拉瓦地区，并蔓延到该岛南部的卡马拉-德洛布什和蓬塔-杜索尔地区。欧盟有关气候监测机构在社交媒体上说，截至20日，野火过火面积达43.92平方公里。

当地民防部门负责人安东尼奥·努涅斯告诉葡萄牙电视台，野火已波及月桂树公园，目前损失不大。这是世界上最大的月桂树森林，被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

地方政府官员米格尔·阿尔布开克说，自起火以来，葡萄牙先后派出上百名消防员和应急救援专家救火。葡萄牙卢萨通讯社报道说，政府将出动两架加拿大航空公司的水上飞机开展灭火作业。

有关部门表示，大约200人从家中撤离，以避免吸入烟雾。目前没有房屋被毁，也没有人员受伤报告。

马德拉岛这一时期通常会有不少夏季游客。由于狂风助长野火蔓延，火势一度扰乱岛上的主要机场运行。不过机场管理层表示，机场目前已恢复正常运转。

进入8月，欧洲极端高温天气持续，多国气温打破历史纪录，欧盟成员国葡萄牙和希腊等野火不断。为此，欧盟已启动“欧盟民防机制”，为受影响最严重的地区提供帮助。欧盟委员会7月中旬宣布，已在欧洲各地预先部署消防员，以便随时协助当地消防队。此外，欧盟还组建灭火航空队，驻扎在10个成员国，专门负责灭火任务。（刘曦）

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