新华社北京8月22日电 据美国白宫21日通报，美总统约瑟夫·拜登当天同以色列总理本雅明·内塔尼亚胡通电话，催促以方尽快与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）就加沙地带停火、互相释放被扣押人员达成协议。但内塔尼亚胡表示以方仍将坚持既定军事计划，誓要“完成所有战争目标”，直至加沙地带不再对以方构成“安全威胁”。

催停火 无突破

白宫说，拜登在通话中强调了“完成停火和人质释放协议谈判的紧迫性”，还与内塔尼亚胡讨论了“即将在埃及首都开罗举行、旨在清除剩余障碍的谈判”。

美国、以色列、埃及和卡塔尔四方代表定于本周末在开罗会谈，希望促成以方与哈马斯达成停火协议。但哈马斯方面表示，斡旋方应首先敦促以方兑现其先前在谈判中作出的停火承诺，而不是再提新条件。

以色列总理府21日发表声明说：“以色列将坚持按照安全内阁制定的方案，完成这场战争的所有既定目标，包括绝不再让加沙成为以色列的安全威胁。”

声明同时回应以色列电视媒体的一篇报道，表示以方并未放弃“在‘费城走廊’保留驻军”这一关键条件。所谓“费城走廊”指的是加沙地带与埃及边界一段长约14公里、作为军事缓冲区的狭长地带。以军5月宣布已从哈马斯手中夺取对该地带的控制权。哈马斯要求以色列应从“费城走廊”撤军，以方则坚持不撤，这成为双方停火谈判僵局的原因之一。

哈马斯21日也发表声明，称其官员与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）领导人见面讨论了停火谈判的最新进展，强调哈马斯方面坚持先前所提条件，包括要求以色列结束在加沙地带的军事行动并完全撤军，双方互相释放被扣押人员等。

拜登与内塔尼亚胡通话前一天，美国国务卿安东尼·布林肯刚从他的新一轮中东斡旋之旅空手而归，此行未能就促成加沙停火取得任何突破。

避炮火 再流离

在加沙地带，以军21日的攻势依然猛烈。以军通报称，当天空袭了约30个目标，包括地道、发射场、瞭望站等军事设施，打死了数十名巴方武装人员，缴获炸药、手榴弹、自动步枪等武器。

据加沙民防应急部门通报，以军当天袭击加沙城一所学校和附近一所房子，导致至少4人死亡、15人受伤。而按照以军说法，其袭击的建筑原先是一所学校，但已被哈马斯武装人员用作指挥中心。以军指认哈马斯利用民用设施和居民区掩护其军事设施，哈马斯则否认这一说法。

21日遭袭的学校由联合国方面运营。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处主任专员菲利普·拉扎里尼在社交平台上就此事评论道：“报道说有儿童丧生、受伤。加沙地带不再适合孩子生存，他们是这场残酷战争首当其冲的受害者。停火迟迟未到。”

另有巴方救护人员说，在加沙地带南部城市汗尤尼斯附近的拜尼苏海拉镇，以军空袭了一处收容离散人员的帐篷营地，导致7名巴勒斯坦人身亡。

以军21日向加沙地带中部代尔拜拉赫地区民众发布了新的撤离通知。这里聚集了数十万名因战火流离失所的巴勒斯坦人。按照以军说法，该地区已成为“危险作战区域”，当地平民须全部撤离。但代尔拜拉赫的居民和救护人员说，新的撤离通知发布后不久，以军坦克的炮火就开始轰击该地，至少造成一人死亡、数人受伤。

现年55岁的巴勒斯坦人阿布拉坎通过聊天软件告诉路透社记者，新一轮巴以冲突去年10月爆发以来，他已被迫逃难5次，如今又要迁离代尔拜拉赫这个落脚地。“不幸的是，我们可能会在见证这场战争结束前死去。”

据加沙卫生部门统计，这轮冲突已造成加沙地带4万余人死亡。在加沙地带原有的230万人口中，大多数人为躲避战火已多次迁移，即使在以军划出的所谓“安全区域”，以军空袭导致平民伤亡的报道也不断见诸报道。（沈敏）

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