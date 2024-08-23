人民网曼谷8月23日电 （记者张矜若）8月20日至22日，由中国驻曼谷旅游办事处主办，湖北省文化和旅游厅、泰国正好旅运有限公司、携程集团泰国分公司以及中国国航、中国南航协办的2024“你好！中国”旅游展在曼谷“尚泰世界购物中心”成功举办。来自中泰双方有关部门负责人、媒体记者代表、泰国旅游博主代表、第二届“我想去中国”短视频创意大赛获奖者等近百人出席旅游展开幕式。此次活动吸引了众多泰国民众驻足观赏。

泰国民众在现场咨询中国旅游。人民网记者 张矜若摄

中国驻泰国大使馆公使衔参赞常禹萌在开幕式上表示，旅游是中国对外开放的重要领域，中国政府联合业界积极致力于推动旅游业高质量发展。2025年将迎来中泰建交50周年，相信日益密切的中泰旅游合作，一定能带动两国人民友好往来高潮迭起，助推中泰命运共同体建设蓬勃发展，让站在新历史起点上的中泰关系好上加好、亲上加亲。

泰国旅游与体育部部长顾问吉拉瓦·阿廊亚卡侬表示，泰中交往历史悠久，传统友谊深厚。近年来，在两国领导人所达成共识的指引下，泰中旅游部门双向发力，人文交流持续走深走实。现在泰中迈入“免签时代”，两国关系更加紧密，民众互访更便捷、交流更密切。泰国旅游与体育部愿与中方共同推进两国旅游合作和人员往来，深化旅游监管合作，维护泰中旅游市场秩序。

泰国国家旅游局局长塔佩妮表示，2025年是泰中正式建交50周年，双边关系将迈上更高的台阶。为此，泰国旅游与体育部、泰国国家旅游局已经筹备了精彩纷呈的活动，隆重庆祝这一重要时刻。此外，泰旅局也将继续同中方高层保持密切交往，深化人文交流，进一步支持和促进泰中两国之间的双向旅游。

据曼谷中国文化中心副主任赵歆介绍，今年上半年，泰国赴华游客人数同比增长493.8％，而中国赴泰游客人数稳居泰国入境游国家第一，这更加说明中泰两国在文化和旅游领域的密切交流与合作，为促进两国文旅产业的发展，增进两国的民心相通都发挥了积极作用。为期三天的2024“你好！中国”旅游展将继续秉承“文旅融合”发展理念，让泰国民众深入了解中国旅游概况，激发泰国民众赴华旅游的兴趣。作为中国政府派驻泰国的官方机构，中国驻曼谷旅游办事处将在中国大使馆与泰国政府的支持下，继续发挥“文旅融合”优势，积极提升“你好！中国”国家旅游形象，为广大泰国旅游爱好者提供中国入境游讯息咨询、旅游推介等服务。她还表示，旅游办将继续发挥桥梁纽带作用，为迎接2025年中泰建交50周年，为两国文化和旅游产业的发展共赢，为构建中泰命运共同体继续贡献更多力量。

2024“你好！中国”旅游展开幕式现场。人民网记者 张矜若摄

开幕式活动还为不久前举办的第二届“我想去中国”短视频创意大赛隆重举行了颁奖典礼。赛事宣传片和报名海报已陆续在泰国的BTS地铁车厢、7-11便利店、300多万潜在客源日常出入的写字楼和住宅区电梯里的Focus Media广告屏多次循环推广。包括中国驻泰王国大使馆官方平台在内的多个新媒体平台也发布了赛事内容，平台浏览量达到一千万人次，比去年增长了三倍。大赛评委会经过两轮评选，最终评出了50个入围奖，1个最佳人气奖和10个优秀作品奖。作为大赛奖励，10位优秀作品奖获得者将赴湖北武汉进行为期5天的“文旅+科技”之旅。

2024“你好！中国”旅游展开幕式现场。人民网记者 张矜若摄

8月22日，湖北省文化和旅游厅在2024“你好！中国”旅游展上举办“知音湖北”文化和旅游泰国专场推介会，并现场开展B2B洽谈。2024“你好！中国”旅游展吸引了近20家中泰企业参展。文艺演出、旅游线路推介、有奖问答、幸运抽奖等多种文旅互动项目，以及中国国航、中国南航机票优惠促销轮番上阵，吸引众多热爱旅游的泰国民众前来参观与咨询。

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