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行走拉美手记｜走进中美洲“生态宝库”

2024年08月23日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社圣何塞8月22日电　行走拉美手记｜走进中美洲“生态宝库”

　　新华社记者谭慧婷　缪培源

　　云雾之下，几百年的古木参天；气根层叠缠绕围成新的巨树，即使烈日当空，洒下的阳光也不过是斑斑点点；一抬头，猴子从头顶纷纷跃过；比指甲盖还小的红色树蛙“不小心”泄露了行踪；树懒将自己掩盖在层层毛发之下；夜晚，借着专业手电筒的亮光，可以看到树根附近散发着幽幽荧光的蝎子；“青翠欲滴”的“顶级杀手”棕榈蝮蛇慵懒地盘在树桩上……

　　这里是哥斯达黎加的蒙特韦德云雾森林生物保护区。哥斯达黎加地处中美洲南部，国土面积5万多平方公里，生物种类则超过50万，占全球6%左右，是名副其实的“生态宝库”，享有“中美洲花园”的美誉。哥斯达黎加充分利用得天独厚的自然条件，走出了一条颇具特色的生态发展之路。

　　近日，新华社记者在雨季来到哥斯达黎加。从首都圣何塞出发，一路驱车西行来到云雾森林生物保护区。据向导介绍，由海洋带来的季风与高原空气碰撞，形成了这里奇特的云雾景观。云雾森林约占全球林地的1%，这里是海拔约1500米高的热带雨林，大量水汽滋养了繁多的动植物，如同电影般的奇幻美景每年吸引着大量游客和自然爱好者。

　　事实上，哥斯达黎加环境保护也曾走过弯路。由于乱砍滥伐，这个国家森林覆盖率一度从75%下降到21%。后来，政府建立生态补偿机制，向那些在自己土地上保护生物多样性的人提供经济补偿，成为扭转局面的关键。如今，哥斯达黎加一半以上国土被森林覆盖，超过25%的面积被划为国家公园和自然保护区，国家公园几乎遍布哥斯达黎加。哥斯达黎加政府充分利用国内的自然条件，积极推广生态旅游，形成可持续的收入来源。

　　哥斯达黎加拥有丰富的火山资源，境内有上百座火山，火山带来的丰富地热资源成为该国可再生能源的一大支柱。据哥斯达黎加电力公司发布的数据，地热发电已占到该国总发电量的15%左右。

　　我们到访的另一站是阿雷纳尔火山。1968年，阿雷纳尔火山突然爆发，摧毁了小镇塔巴孔。此后，它时不时喷出大量岩浆、气体和火山灰。2010年以来，火山进入休眠状态，这里便成了游客的“打卡之地”。火山国家公园成为徒步者的圣地。

　　哥斯达黎加咖啡全球闻名，以优质的阿拉比卡咖啡豆为主流。当地优质咖啡得益于肥沃的火山土壤、温和适宜的气温和丰沛的降雨等良好自然条件。哥斯达黎加在咖啡生产过程中着力减少碳排放。哥政府最近几年开始实施一项“低碳咖啡计划”，通过财政补贴和优惠贷款等方式，推动减少化肥和水资源的使用以及优化咖啡农场的管理体系等措施，确保从种植到生产的各环节绿色低碳。

　　哥斯达黎加的咖啡种植还和旅游业紧密结合，参观咖啡园成了游客到哥斯达黎加旅游的重要组成部分。

　　如今，提起哥斯达黎加，人们就会很自然地想到这个国家颇具特色的生态保护。哥斯达黎加也时刻不忘彰显其生态的独特性。发行新钞时，每种面额钞票上都会印上该国的一种知名动物，比如鹿、鲨鱼、吼猴、蜂鸟等图案，使得本来就色彩斑斓的钞票更加炫目。

(责编：崔译戈、张悦)

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