新华社北京/旧金山8月22日电（记者马骁 吴晓凌）美国波音公司19日又收到两则坏消息：旗下三款787型客机因重大安全隐患被美国联邦航空局要求全球航空公司开展检查，777-9X型客机因机身部件故障暂停试飞。

今年以来，波音公司可谓安全事故频出，口碑与营销业绩屡遭打击。在航空领域，波音客机在空中突然俯冲、门塞脱落等事件持续发酵；两名美国宇航员搭乘波音“星际客机”飞船进入国际空间站后，因飞船多项故障滞留至今，归期未定……问题集中爆发，背后安全漏洞实则由来已久，问题何在？请看解局——

重大险情频生

本月8日，波音公司迎来新任首席执行官，航空业资深人士凯利·奥特伯格走马上任。英国《金融时报》评论，波音正面临创立以来最严峻危机之一，奥特伯格想带领公司“再次起飞”困难重重。

除了美国联邦航空局要求三款波音787型“梦想客机”需进行检查和波音777-9X型客机停止试飞活动外，波音的“尴尬”还不少。

几天前，美国航空航天局对外表示，将在8月底前决定如何将两名滞留在国际空间站的美国宇航员送回地球。这两名宇航员在6月搭乘波音新研制的“星际客机”前往国际空间站，不料飞船出现多项故障，令他们至今无法返程。

7月底，波音向美国司法部承认737 MAX机型在申请适航证过程中“密谋欺诈美国政府”，认缴罚款并承诺进行整改，避免了漫长庭审可能招致的声誉损失和更重刑罚。

2018年10月和2019年3月，印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司航班相继发生空难，失事飞机均为波音737 MAX型客机，总计造成346人遇难。调查发现，事故原因和该机型新软件系统的安全设计漏洞有关。在获取适航认证过程中，波音向联邦航空局故意隐瞒这一风险，也未就该软件系统加强飞行员培训。2021年波音曾与司法部达成三年期暂缓起诉协议。然而，今年1月，美国阿拉斯加航空公司一架737 MAX型客机飞行途中机身门塞脱落后，司法部认定波音违反协议，要求波音协议认罪，要么被起诉。

安全问题频出，令波音销售业绩大幅下滑。2024年上半年，波音仅获得156架飞机订单，而上一年同期的客机净订单数为567架。

隐患早已种下

问题频频暴露，其实隐患早已种下。美国资深记者、作家彼得·罗比森在《盲飞》（Flying Blind）一书中认为波音的底层文化出现问题，过度逐利，而注重创新、标准、工艺和质量的工程师文化却被严重稀释。

罗比森认为，长期以来，为维持股价，波音盈利分配向股东倾斜，导致在技术创新的投入相对不足。为了跟空客新机型竞争，波音匆忙推出737 MAX客机，给日后飞行安全埋下隐患。据一名前波音质检经理说，波音以前每班飞机生产安排约15名质检员，后来缩减到每班只保留1名质检员。而在737 MAX两起空难发生前，波音已收到多起关于该飞机存在问题的报告，却未能及时回应和采取行动。

2023年6月19日，在法国巴黎近郊的布尔歇机场举行的巴黎航展上，一架波音737 MAX飞机进行飞行表演。新华社记者高静摄

彭博社近期一篇评论也持类似看法。文章说，为与空客竞争，波音的确应当推出新飞机，但这应当是一型重新设计的全新飞机，而非在737基础上“打补丁”式的新款。

文章认为，新飞机需装备新一代大涵道比涡扇发动机。这型发动机可显著降低能耗，提高飞机经济性，也是新飞机的主要卖点之一。但发动机涵道尺寸明显增大，与737机型原始设计的低矮机身不适配。因此，737 MAX进行了修型，修型后飞机重心改变，在一些特定情况下飞行时容易出现仰角过大而发生失速险情。因此，737 MAX型加装了“机动特性增强系统（MCAS）”弥补这一漏洞。这一软件存在的缺陷与2018年和2019年两场空难有关。

文章说，波音当初之所以选择“旧瓶装新酒”的解决方案，只因这样更省钱。

为节省成本，波音还将大量核心零部件的生产业务出售，转而采用外包方式。今年以来，陆续有多名“吹哨人”爆料波音质量和安全控制存在问题。

信誉如何重建

“要重建公司信誉，我们要践行承诺，那就是生产高质量、安全的商业航空器”。奥特伯格上任伊始在致员工的公开信中说。

奥特伯格的前任戴夫·卡尔霍恩也曾在多个场合强调安全的重要性。卡尔霍恩在波音客机在2018年和2019年发生空难后出任波音掌门，曾被认为是“临危受命”。当时公司还成立新的安全委员会，制定新的安全标准和流程。

2024年6月18日，在美国华盛顿，时任波音CEO戴夫·卡尔霍恩在国会出席“波音破碎的安全文化”听证会。卡尔霍恩承认企业的安全文化有瑕疵，但坚称企业正在改进，致力于提升产品安全性能。新华社记者刘杰摄

然而，今年波音客机门塞空中脱落事故发生后，卡尔霍恩黯然离职。6月他出席美国国会听证会时承认，波音安全文化有瑕疵。在对门塞空中脱落事故的调查中，有波音工人更直言波音的所谓安全文化是“垃圾”。

据报道，奥特伯格上任后立刻面临多项任务，包括完成波音对关键部件供应商势必锐航空系统公司的收购；与西雅图地区的一家机械师工会组织谈判，避免后者9月罢工；重振MAX系列飞机生产等。

势必锐航空系统公司承担737 MAX机型70%的机身构造生产任务，原本就是波音零部件生产业务的一部分，后被剥离单独成立公司。

以奥特伯格为代表的波音领导层能否以此为契机，重新标定并守好安全底线，带领公司渡过危机，各方将拭目以待。

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