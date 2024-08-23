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社团法人“韩中同行”成立仪式在韩国举行

2024年08月23日08:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔8月22日电 （记者莽九晨）中韩建交32周年前夕，社团法人“韩中同行”于22日正式成立。中国驻韩国大使馆临时代办方坤出席成立仪式并致辞。韩国国会议长禹元植、国会议员权宁世、朴钉、金健等分别致辞，国会议员权七胜、洪起元、李炳镇及两国各界人士150余人出席活动。

方坤在致辞中介绍了中国共产党二十届三中全会精神，表示中韩是搬不走的近邻，也是分不开的合作伙伴，有“同行”的天然基因、畅通渠道和坚实支撑。当前国际地区形势复杂深刻演变，中韩更需携手同行，做好邻居、好朋友、好伙伴。期待双方以“韩中同行”成立为契机，深化交流合作，推动中韩战略合作伙伴关系行稳致远、走深走实。

韩方表示，韩中互为重要近邻和伙伴，建交32年来两国各领域交流合作取得飞跃发展。当前，韩中双方扩大交流、增进互信、加强合作更加重要。“韩中同行”汇聚两国政治、经济、文化等各界力量，期待其大有作为，助力延续巩固两国关系改善发展势头，推动双方交流合作取得更多成果。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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