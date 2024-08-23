据新华社联合国8月21日电 （记者潘云召）8月21日是纪念和悼念恐怖主义受害者国际日。联合国当天举行活动，向恐怖主义受害者和幸存者致敬，并提醒人们“恐怖主义在这个世界上没有立足之地”。

联合国秘书长古特雷斯当天在主题为“和平之声：恐怖主义受害者作为和平倡导者和教育者”的线上高级别活动上发表视频致辞说，恐怖主义行为引发难以想象的悲痛，被拆散的家庭和社区发生永久性改变，造成的伤疤永远无法完全愈合。

古特雷斯表示，通过反思个人创伤来教育他人是一种“极其勇敢的行为”。举办纪念和悼念恐怖主义受害者国际日相关活动的目的，就是敦促人们去倾听和学习，并提醒人们“必须始终寻找希望之光”。

联合国负责反恐事务的副秘书长沃龙科夫表示，联合国防止出现更多恐怖主义受害者的承诺坚定不移。倾听受害者的经历提醒人们，“恐怖主义在这个世界上没有立足之地”。

联合国大会2017年通过决议，将每年8月21日定为纪念和悼念恐怖主义受害者国际日。

《 人民日报 》（ 2024年08月23日 16 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)