本报记者 刘 赫

在奥地利莱奥冈的一处自行车公园，山地自行车手正在骑行。

克斯廷·乔森摄（影像中国）

夏日傍晚，在位于阿尔卑斯山脉的奥地利萨尔巴赫地区，几名山地自行车爱好者正在等待发往高山度假村的末班缆车，他们把自行车放置在缆车外的架子上，这些架子在冬天是用来搭载滑雪用具的。萨尔巴赫是全球闻名的滑雪和徒步旅游胜地，如今一项新的旅游项目正吸引着越来越多游客——山地自行车。

“在山地骑行是非常奇妙的体验。”里特森是一名山地自行车爱好者，和一些朋友常来此骑行。据统计，萨尔巴赫地区横跨7座山峰，拥有9条现代化缆车线路，自行车道和山间徒步小径总计超过400公里，经常举办山地自行车世界锦标赛等活动。据当地度假村经营者格伦博纳介绍，过去几年，该地区的自行车骑行游客数量增长了近70%。骑行，尤其是山地骑行，已经成为奥地利夏季旅游中仅次于徒步的第二大项目。

阿尔卑斯山贯穿奥地利全境，覆盖了该国2/3的面积，赋予奥地利得天独厚的冰雪旅游资源。据统计，奥地利共拥有800多座滑雪场、总长超过2万公里的雪道、3500多条缆车线路，是欧洲最受欢迎的冰雪旅游目的地之一。旅游业约占奥地利国内生产总值的10%，创造约70万个就业岗位。去年奥地利的游客数量达到4520万人次，同比增长13.6%，其中国际游客约占70%。

近年来，受气候变化影响，阿尔卑斯山区正在不断变暖，给当地冬季旅游项目带来一定挑战。意大利一个联合研究团队的相关研究成果显示，过去50年，阿尔卑斯山的积雪覆盖时间每10年减少5.6%。随着气温的上升，滑雪季节也越来越短。去年冬天，阿尔卑斯山积雪量创下历史新低，只有不到40%的山地面积被积雪覆盖。奥地利因斯布鲁克大学体育经济学教授马丁·施尼策表示：“气候变化促使奥地利寻找冬季旅游的替代方案。”

奥地利政府努力探索旅游多元化和可持续发展新方案，加强对非冬季旅游项目的宣传推广力度。例如，为满足山地骑行运动需求的快速增长，奥地利政府加大了对自行车道、登山和徒步路线等旅游基础设施的投资，还计划与私人土地、林地所有者加强协商，开辟更多骑行线路。

奥地利国家旅游局和全球知名的旅游运营商合作，推出“夏季城市之旅”“秋季葡萄酒之旅”等主题活动，通过打造季节性和多元化主题，吸引不同兴趣的游客一年四季都可前往奥地利旅游。高山温泉、高空滑索、夏季雪橇、高山高尔夫等旅游项目正在奥地利得到大力推广。

“夏季旅游在奥地利正越来越热门，夏季旅游收入也在快速增长。”奥地利经济研究所高级经济学家奥利弗·弗里茨在接受本报记者采访时表示，奥地利旅游部门一方面应继续扩大夏季旅游项目开发力度，以弥补冬季游客人数减少的损失；另一方面探索开发冬季旅游新项目，促进旅游业可持续和韧性发展。

《 人民日报 》（ 2024年08月23日 16 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)