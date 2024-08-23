人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

奥地利促进旅游业多元化发展

本报记者 刘 赫
2024年08月23日06:05 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在奥地利莱奥冈的一处自行车公园，山地自行车手正在骑行。
　　克斯廷·乔森摄（影像中国）

　　夏日傍晚，在位于阿尔卑斯山脉的奥地利萨尔巴赫地区，几名山地自行车爱好者正在等待发往高山度假村的末班缆车，他们把自行车放置在缆车外的架子上，这些架子在冬天是用来搭载滑雪用具的。萨尔巴赫是全球闻名的滑雪和徒步旅游胜地，如今一项新的旅游项目正吸引着越来越多游客——山地自行车。

　　“在山地骑行是非常奇妙的体验。”里特森是一名山地自行车爱好者，和一些朋友常来此骑行。据统计，萨尔巴赫地区横跨7座山峰，拥有9条现代化缆车线路，自行车道和山间徒步小径总计超过400公里，经常举办山地自行车世界锦标赛等活动。据当地度假村经营者格伦博纳介绍，过去几年，该地区的自行车骑行游客数量增长了近70%。骑行，尤其是山地骑行，已经成为奥地利夏季旅游中仅次于徒步的第二大项目。

　　阿尔卑斯山贯穿奥地利全境，覆盖了该国2/3的面积，赋予奥地利得天独厚的冰雪旅游资源。据统计，奥地利共拥有800多座滑雪场、总长超过2万公里的雪道、3500多条缆车线路，是欧洲最受欢迎的冰雪旅游目的地之一。旅游业约占奥地利国内生产总值的10%，创造约70万个就业岗位。去年奥地利的游客数量达到4520万人次，同比增长13.6%，其中国际游客约占70%。

　　近年来，受气候变化影响，阿尔卑斯山区正在不断变暖，给当地冬季旅游项目带来一定挑战。意大利一个联合研究团队的相关研究成果显示，过去50年，阿尔卑斯山的积雪覆盖时间每10年减少5.6%。随着气温的上升，滑雪季节也越来越短。去年冬天，阿尔卑斯山积雪量创下历史新低，只有不到40%的山地面积被积雪覆盖。奥地利因斯布鲁克大学体育经济学教授马丁·施尼策表示：“气候变化促使奥地利寻找冬季旅游的替代方案。”

　　奥地利政府努力探索旅游多元化和可持续发展新方案，加强对非冬季旅游项目的宣传推广力度。例如，为满足山地骑行运动需求的快速增长，奥地利政府加大了对自行车道、登山和徒步路线等旅游基础设施的投资，还计划与私人土地、林地所有者加强协商，开辟更多骑行线路。

　　奥地利国家旅游局和全球知名的旅游运营商合作，推出“夏季城市之旅”“秋季葡萄酒之旅”等主题活动，通过打造季节性和多元化主题，吸引不同兴趣的游客一年四季都可前往奥地利旅游。高山温泉、高空滑索、夏季雪橇、高山高尔夫等旅游项目正在奥地利得到大力推广。

　　“夏季旅游在奥地利正越来越热门，夏季旅游收入也在快速增长。”奥地利经济研究所高级经济学家奥利弗·弗里茨在接受本报记者采访时表示，奥地利旅游部门一方面应继续扩大夏季旅游项目开发力度，以弥补冬季游客人数减少的损失；另一方面探索开发冬季旅游新项目，促进旅游业可持续和韧性发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月23日 16 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部