本报记者 朱玥颖

据《日本经济新闻》报道，今年上半年，日本共有74家创立百年以上的企业破产，同比增长95%，刷新了自2000年有该统计数据以来的同期最高纪录。从行业分布看，上半年有22家制造业与21家零售业百年企业破产，占总数约六成；批发业、建筑业和服务业的破产企业数量分别为11家、8家和6家。

创立于1858年的食品超市三谷屋于今年6月开始办理破产手续。近年来，该企业销售额一直停滞不前并陷入亏损。三谷屋试图通过出售店铺等筹措资金，但终因电费和采购价格上升等因素影响而破产。另有百年企业因违反法律法规破产。例如，拥有150年历史的白井松器械，因长达20年的财务造假事件曝光而宣布破产。

日本媒体分析认为，物价高企、利润下降是日本百年企业破产潮的重要原因。日本总务省日前公布的数据显示，东京都23区7月份的消费者物价指数为107.4，较去年同期上涨2.2%，涨幅较6月的2.1%继续扩大，已连续3个月扩大。对百年企业而言，更新生产设备的费用成为企业经营的一大负担。根据上述调查，因采购价格上涨导致利润削减而破产的企业有14家。

此外，《朝日新闻》针对日本全国100家主要企业开展调查发现，六成企业反映存在严重人手不足现象。日本政府此前公布的最新版劳动经济白皮书显示，受人口减少和老龄化影响，劳动力短缺情况可能会长期持续。因缺少继任者、出现“接班难”而破产的企业有11家。

另据日本共同社报道，2024年上半年日本全国企业破产数为4931家，较上年同期增加22%，创10年来高位。预计2024年全年，企业整体破产数量可能超过1万家。

业内人士分析认为，在企业整体破产数量增多的情况下，不少百年企业面临的商业环境同样不佳甚至更加恶化，许多企业出现了现金流紧张状况。日媒评论说，在激烈变化的经济形势下，小规模企业占多数的百年企业今后或将面临更加严峻的局面。

（本报东京8月22日电）

《 人民日报 》（ 2024年08月23日 16 版）

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