本报记者 谢亚宏 杨 一 任皓宇

近年来，随着物联网、云计算、人工智能和5G通信网络等技术的不断应用，全球多国加快探索建设智慧城市。意大利、泰国和沙特阿拉伯等国采取创新举措，提升城市科学化、精细化、智能化管理水平，改善民众生活质量，打造各具特色的智慧城市发展路径。

发展多样化智慧城市模式

在意大利佛罗伦萨智慧城市控制中心，工作人员通过数字大屏实时监控城市重点路段的交通拥堵状况和公交运营情况。佛罗伦萨市政部门借助遍布全城的1600多个摄像头，可以实时掌握城市的交通和安全状况。目前，该市已在智慧城市控制中心设置了交通和警察调度中心，未来还将与货运、水电燃气和卫生等部门形成联动，以改善城市公共服务质量，更有效处理突发事件。

意大利政府2019年发起了“智慧意大利”项目，由技术创新和数字化转型部牵头，联合多个政府部门在11个城市设置了智慧城市创新实验室，研究如何在出行和可持续发展等领域完善智慧城市建设。据统计，超过1/5的意大利城市已经启动智慧城市相关项目，是欧盟智慧城市数量最多的国家之一。2023年，意大利智慧城市项目的市场规模首次超过10亿欧元。

意大利各城市还根据自身特点和需求，发展出多种智慧城市模式。例如，佛罗伦萨将绿色低碳作为建设智慧城市的重点之一，该市将智能灌溉系统应用于城市绿地，可通过传感器测量土壤温度和湿度，根据实际需要进行灌溉，每年能节省30%灌溉用水。撒丁岛首府卡利亚里市政府与网络公司合作，在全市多地安装智能传感器，收集数据并上传至智能数字平台，以控制游客流量、检测空气质量和监测微气候等。卡利亚里市政府表示，该项目能够提升市政服务水平，未来还将探索通过智能移动终端向市民发布相关数据。

米兰市2014年制定了智慧城市发展文件，将环境和能源政策、可持续交通等7个领域作为优先发展方向。在米兰市政府和商业协会推动下，米兰设立了智慧城市联盟，协调政府与企业在智慧社区、网络安全、能源供应、风险评估等领域开展合作。米兰市政府在智慧城市发展报告中表示，不断完善城市数字基础设施建设，在市政部门和相关数据库之间建立联通机制，助力与民生相关的各个环节实现更高效顺畅的对接，为市民带来便利和舒适的智慧城市体验。

提高政务管理数字化水平

泰国芭堤雅市政府日前与泰国国家电信公司签署合作协议，将整合5G互联网、人工智能、物联网等先进技术，提高城市数字化水平。该计划的一个重要组成部分是在芭堤雅安装智能电线杆，提高5G网络覆盖范围。

近年来，泰国积极发挥各方优势，推动智慧城市建设。去年11月，在2023年泰国智慧城市博览会上，泰国商业部宣布，计划到2027年在全国建设105个智慧城市。泰国已将智慧城市发展计划列入国家议程，旨在实现经济可持续增长和城市韧性发展。

为实现智慧城市建设目标，泰国政府部门积极利用数字技术进行政务管理。泰国数字政府发展署开发了一款移动应用程序，可提供超过112项政务服务。今年，数字政府发展署还计划将土地税检查、个人保险信息查询和利息支付等更多服务内容纳入该应用程序。泰国数字经济促进局与泰国投资促进委员会共同出台措施，鼓励企业参与智慧城市投资建设，并为参与企业提供税收减免等优惠。数字政府发展署还建立了泰国数字政府学院，助力提高政府官员的数字技能，目前已有超过190万名官员接受了培训。

泰国政府计划将现有的“府级枢纽城市”发展为具备一项或多项创新优势的“智慧城市”。要获得“智慧城市”认证，需在智能通信、智慧生活、智慧医疗等领域中，至少有一个领域满足标准。截至目前，泰国全国已有25个省份的36个城市获得“智慧城市”认证。

泰国数字经济与社会部相关负责人表示，未来将在环境治理、减少污染和应对自然灾害等方面引入物联网和大数据技术，提升城市管理的精确性。泰国曼谷市长顾问团主席万洛表示，面对城市发展过程中面临的一些挑战，智慧城市为人们提供了一种有效的解决方案，不仅可以减轻现有基础设施的压力、防止环境恶化、减缓交通拥堵，还可以更好地预防犯罪、提高能源利用率等。

优化提升民众生活便利度

位于沙特阿拉伯西北部塔布克省的新未来城正在建设中，这一智慧城市项目总投资达5000亿美元，规划占地面积2.65万平方公里，是沙特在“2030愿景”下打造的智慧城市发展样板。其中，“线性城市”设计方案是新未来城中最引人注目的项目之一，该项目规划占地面积仅34平方公里，可容纳900万人口，完全使用可再生能源供电。“线性城市”以“步行友好”为规划基础，城市运行效能借助智能方案大幅提升，居民步行5分钟即可获取日常生活所需，高效的公共交通网络把居民的城内单程通勤时间控制在20分钟以内。

近年来，沙特积极推进智慧城市建设。2017年，沙特启动首个智慧城市计划，重点提升城市智能化水平，利雅得、吉达等地都加快推进智慧城市建设。2022年，沙特出台新的智慧城市战略，旨在运用物联网等数字技术推动市政和住房建筑行业向智能服务升级。

沙特城乡事务和住房部提出，到2030年，沙特将在智能停车、环保和废弃物处理、住房和社区管理、土地和资产管理、城市景观美化和城市规划等9个领域推出50多项举措，以提升城市治理水平。

沙特多个城市都在积极探索智慧城市建设。例如，延布通过加强智能路灯、智慧能效监测、人群密度分析、智慧井盖、综合绩效评估等智能应用，改善市政管理效率、公共安全和生活环境；吉达推出基于物联网等技术的废弃物管理解决方案，提升了清洁效率；达曼推出新的应用程序来提升停车场的智能化管理水平，便利居民更顺畅地找到可用车位。

沙特数据与人工智能局主席阿卜杜拉·加姆迪表示，推进智慧城市建设在促进城市可持续发展方面具有重要意义，不仅有利于推动城市实现更好的发展，也能够“让市民生活更加美好”。

《 人民日报 》（ 2024年08月23日 16 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)