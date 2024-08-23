京培·蒙昂维莱

中国人口规模巨大，面临发展不平衡不充分问题，但通过科学规划与创新，总能找到因地制宜的发展之路。中国扩大高水平对外开放，对于老挝等发展中国家来说意味着更多合作机遇

我常去中国访问，一直非常关注中国的发展。中国共产党二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》），提出300多项重要改革举措，对于中国未来发展具有重大意义。

1978年，中国开启改革开放进程。经过40多年的发展，中国经济实现长足发展，各行各业取得举世瞩目的成就。去年访华期间，我曾参观中国共产党历史展览馆，了解中国共产党建党100多年来的成就。其中令我印象非常深刻的是，中国共产党重视科学规划，同时确保有力执行。中共二十届三中全会在新征程上高举改革开放旗帜，明确进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，为中国下一步发展描绘了蓝图。

《决定》提出，在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务。中国人口规模巨大，面临发展不平衡不充分问题，但通过科学规划与创新，总能找到因地制宜的发展之路。去年我曾到广西百色山区访问。当地石漠化严重，可用土地不多，但经过农业专家指导，因地制宜发展种植业，竟然在石缝里种出了火龙果。我们希望借鉴中国的发展经验。据我了解，老挝农业部的一些官员和专家已在研究中国的发展方式，比如开展科学和系统性规划工作。

中共二十届三中全会强调，必须坚持对外开放基本国策，并对完善高水平对外开放体制机制进行重要部署。中国扩大高水平对外开放，对于老挝等发展中国家来说意味着更多合作机遇。老挝的咖啡、水果等农产品正源源不断进入中国市场，不断增长的中国投资也为老挝经济发展增添了活力。老中铁路开通后，客运、货运量均有长足进展，助力老中双边贸易迅速发展。今年8月5日，首批老挝籍机车乘务员经过培训后获颁驾驶资格证书，可以独立驾驶列车。相信以后会有更多的老挝籍机车乘务员驾驶着列车驰骋在老中铁路，书写更多两国友好交往的故事。

（作者为老挝人民革命党中央办公厅副主任）

《 人民日报 》（ 2024年08月23日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)