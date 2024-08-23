新华社明斯克8月22日电

中华人民共和国政府和白俄罗斯共和国政府联合公报

2024年8月22日至23日，应白俄罗斯共和国总理罗曼·亚历山德罗维奇·戈洛夫琴科邀请，中华人民共和国国务院总理李强对白俄罗斯共和国进行正式访问。

访问期间，李强总理分别同卢卡申科总统、戈洛夫琴科总理举行会见、会谈。双方在诚挚友好气氛中就双边关系、各领域合作及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。

一、双方高度评价中白全天候全面战略伙伴关系及两国各领域合作成果，一致认为在两国元首战略引领下，中白关系高水平运行，务实合作稳步推进，国际协作富有成效。双方重申，将以两国元首共识为根本遵循，密切高层交往，扩大互利合作，实现共同发展与繁荣。

双方决定，到2030年，两国政府的中期核心任务是分享借鉴中国现代化建设的经验和成果，协作发展新质生产力。白方在中方支持下推进科技创新，拓展新的工业领域并推进现有产业现代化，遵循生态优先和绿色发展理念，适应世界生产关系新趋势。

二、双方将继续在涉及彼此核心利益问题上相互支持，坚决反对外部势力以任何借口干涉别国内政，坚决反对在民主和人权问题上搞双重标准。

白方重申坚定奉行一个中国原则，承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，坚决反对任何形式的“台湾独立”，坚定支持中国政府实现国家统一。白方支持中方在涉疆、涉藏等核心利益问题上的立场，支持中方维护国家主权、安全和发展利益的努力。

中方支持白俄罗斯走本国人民选择的、符合本国利益的发展道路，支持白方为维护政治稳定和经济发展所作努力。

中方祝贺全白俄罗斯人民大会作为人民政权的最高机关成功召开首届大会，相信其有利于白俄罗斯保持稳定、促进社会团结，为白俄罗斯未来发展提供坚实基础。

双方谴责使用非法单边强制措施，认为这些措施不仅违反包括联合国宪章在内的国际法，还与包括联合国2030年可持续发展议程在内的联大有关决议相悖。

双方支持和平解决冲突、开展国家间建设性双边对话、在互利和互相尊重基础上开展国际合作。

双方欢迎中白立法机构积极合作，并将其作为双边关系的重要组成部分。双方相信，立法机构之间的密切交往可以激发两国互利合作的巨大潜力。

三、双方积极评价并将加强中白政府间合作委员会为统筹规划、指导协调两国各领域合作发挥的作用。

双方致力于在共建“一带一路”框架内深化全面合作，愿共同落实好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，落实两国政府关于加强共建“一带一路”倡议与白俄罗斯社会经济可持续发展国家战略对接的合作规划，推动中白共建“一带一路”进入高质量发展新阶段。中方欢迎白俄罗斯政府参加后续“一带一路”国际合作高峰论坛。

四、双方确定2030年前中白重要合作方向如下：

双方欢迎达成高水平、开创性的《中华人民共和国政府和白俄罗斯共和国政府服务贸易和投资协定》，承诺将推动该协定尽快生效实施，双方将采取切实可行的措施，为双边贸易和投资合作创造更加开放、透明、便利的营商环境。

双方愿加强产业链供应链合作。推动外贸产品的标准与合格评定互认，优化进出口流程合格评定手续，避免重复检验检测，不断提升贸易便利化自由化水平，降低双方成本。

双方愿利用好进博会、服贸会等重要展会平台，挖掘知识密集型服务贸易发展潜力，深化服务贸易和数字贸易合作。

双方将共同促进中白工业园高质量发展，完善经营条件，确保工业园优先行业高质量发展。

双方将扩大银行间信贷金融合作，拓展双边金融合作渠道。双方希增加双边贸易、投资、信贷和其他经济交易中的本币使用比例，建立有效的本币结算体系；畅通两国经济主体结算渠道；加强银行业保险业监管合作，鼓励相互投资，按照市场化原则在两国金融市场发行债券。双方将促进两国符合条件的金融机构在对方国家设立机构并开展业务，开展长期金融合作，支持就双方共同关心的重要问题开展经常性对话。

双方将共同举办“2024－2025中白科技创新年”，继续扩大科技合作，支持科研机构、高等院校、企业之间的务实合作，鼓励建立联合实验室、联合应用研究中心、合资企业、高科技园区和其他科研机构。

双方将在上海合作组织等多边框架内，提升两国科技创新和协同发展能力，促进双方科技创新、产业升级、科技人文交流与技术合作，支持共建中国－上合组织技术转移中心白俄罗斯协同中心。

双方愿继续贯彻落实两国有关部门签署的《工业联合发展综合战略》，并商定工业合作新项目。

双方愿深化两国企业在机械、生物和云计算等领域合作，开展技术交流和联合生产，实现白俄罗斯传统产业现代化升级，提高中国和白俄罗斯产品的竞争力。

双方将在信息和通信技术领域开展互利合作，包括人工智能、通信、软件、物联网、开放源代码、网络和数据安全、电子游戏、无线电频率协调、专业教育和行业科学研究工作等领域。为发展两国数字经济，双方将在确保安全的前提下推动低敏数据跨境流动。

双方愿发挥农业领域合作的巨大潜力，加强农业领域的投资合作。双方愿扩大农产品和食品进入中国市场的机会，积极推动白俄罗斯农产品和食品企业在华注册。双方欢迎对方优质农产品进入本国市场，鼓励企业参加两国举办的展会活动。

双方将按照互利共赢原则加强能源领域务实合作，共同推动构建全球清洁能源合作伙伴关系。

双方愿加强数字经济政策协调、传统产业数字化转型发展及数字经济新业态新模式培育等领域合作，共同推进绿色低碳发展。双方愿加强数字贸易等领域多层次交流互鉴，深化务实合作。

双方将加强电子商务领域协作，支持两国企业沟通对接，鼓励白俄罗斯企业进入中国主要电子商务平台，促进经验和技术成果分享，为中小企业提供更多发展机遇。

双方拟在知识产权保护和运用方面加强经验、实践交流，充分发挥知识产权对促进科技创新和经济社会发展的重要作用。

双方同意加强中欧班列合作，建立两国政府间中欧班列合作机制，促进基础设施互联互通，共同保障中欧班列运输通道安全，促进集装箱码头引进自动化集装箱堆场系统合作，提升运输质效。双方将深化交通基础设施建设和技术合作，加强中欧公路直达运输方面的合作，共同维护国际物流供应链安全畅通。双方将支持并协助两国航空运输公司按照市场原则逐步增加客货运航线航班。

双方商定深化海关领域合作，利用双方主管部门使用的最新技术手段改进海关业务技术。双方将积极探讨开展智慧海关建设交流互鉴，稳步推进“经认证的经营者”（AEO）互认、国际贸易“单一窗口”对接、确保中欧班列集装箱安全和快速通关的海关与物流运营商合作等重点合作项目。

双方支持在白俄罗斯开展新的医药医疗产品和设备联合生产，开设中国医疗设备和药品生产企业代表处，开展生物技术联合研究。

双方同意在互惠互利基础上深化中医药领域双边合作，为中白中医药高质量合作创造有利条件。双方将研究在中白工业园建立中国传统和创新医学传播中心的可能性，促进和深化中医诊疗经验和先进技术交流。双方将推动在白俄罗斯境内认可中国已注册中药和中医执业医师资格。

双方将逐步加强教育领域合作，提升白俄罗斯公民在中国和中国公民在白俄罗斯留学规模，推广汉语、俄语、白俄罗斯语学习，鼓励教育机构之间的交流，建立联合教育机构和高素质人才培养项目，开展校际联合科研。

双方将充分依托中国－白俄罗斯大学联盟平台，开展数字教育合作，推动两国教育合作提质增效。

双方将继续积极落实两国文化部门签署的文化合作计划，定期互办文化日，组派代表参加对方主办的国际文化活动；支持旅游业协会、旅游企业参加对方主办的旅游展会，共同扩大两国游客往来。

双方鼓励两国体育部门和体育组织加强联系，支持两国运动员、教练员和体育管理人员开展友好交流，在国际体育事务中保持沟通协调。双方坚决反对任何形式的体育政治化，愿共同保护运动员合法权益。

双方鼓励在应对新闻传播技术发展新挑战、互派传媒专家及培养新闻人才等方面加强经验交流。

双方积极评价两国互免签证协定执行情况，愿加强沟通协调，为两国人员往来提供更多便利。

双方拟在2023年3月1日签署的关于深化中华人民共和国地方与白俄罗斯共和国经贸合作的协议基础上继续深化两国地方经贸合作。双方将在互利基础上，鼓励地方在工业技术、投资、贸易便利化、服务和其他共同感兴趣的领域开展合作。

白方指出，鉴于粤港澳大湾区的快速发展，为增加地方合作的形式与机制，白俄罗斯有意深化与粤港澳大湾区的合作。双方将通过互访、联合举办活动等形式激发合作潜力，加强联系。

五、双方将在防务、司法、执法安全领域加强合作，深化包括军事人员培训，联合打击网络犯罪、跨国犯罪以及打击“东伊运”等“三股势力”在内的合作，共同保障两国合作项目及企业人员安全。

六、双方将共同维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，反对一切形式的霸权主义和强权政治，共同致力于构建新型国际关系，倡导平等有序的世界多极化，坚持普惠包容的经济全球化，携手构建人类命运共同体。

双方同意共同推动落实全球发展倡议，同各方一道深化重点领域务实合作，为加快落实联合国2030年可持续发展议程凝聚合力；共同践行全球安全倡议，在国际和地区事务中加强战略沟通协作，携手应对各类安全挑战，促进地区和世界和平安宁。双方愿就全球文明倡议积极开展合作，促进不同文明交流互鉴，共同进步。

双方将坚定捍卫第二次世界大战胜利成果，坚决反对任何歪曲、篡改第二次世界大战历史的行径。双方将于2025年纪念中国人民抗日战争和苏联伟大卫国战争胜利80周年，共同弘扬正确的二战史观。

双方将继续共同推动落实联合国2030年可持续发展目标，聚焦发展筹资、工业化、数字经济、医疗卫生、减贫、粮食安全、互联互通、基础设施建设、气候变化和绿色发展等领域，积极开展政策对话、经验分享、能力建设和务实合作。

双方愿加强在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边框架内的相互协作。白方支持中国作为上海合作组织轮值主席国开展工作，双方将协同努力，推动上海合作组织作为权威的、有影响力的多边机制进一步发展壮大。

七、访问期间，双方签署了涉及共建“一带一路”、经贸、科技、工业、教育等领域的合作文件。

(责编：赵欣悦、袁勃)