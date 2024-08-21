过去一年，中国与东盟双向留学人数超过17.5万人，双方年轻一代的往来更加活跃。

记者8月21日从2024中国—东盟教育交流周开幕式上获悉上述情况。中国—东盟中心秘书长史忠俊表示，教育是中国与东盟人文交流的重要组成部分，人才是中国和东盟国家发展的重要支撑。近年来，各级教育合作不断深化，人才培养和科技合作取得丰硕成果。

据了解，今年是中国—东盟人文交流年，也是中国—东盟教育交流周连续举办的第17年。此前交流周活动累计吸引参会嘉宾超4.6万人次，签订各类合作协议和合作备忘录1900余份。

据组委会相关负责人表示，今年交流周由外交部、教育部、贵州省人民政府共同主办，围绕“深化教育合作、促进人文交流、携手共创未来”主题，将举办各类活动70余项，集中展示中国—东盟教育交流合作新成效，交流分享双方在高等教育、职业教育、基础教育、特殊教育、终身教育等领域的经验和成果，更好发挥交流周服务人文交流、深化教育合作、促进区域经济社会发展的作用。（记者向定杰）

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