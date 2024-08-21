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坦桑尼亚桑给巴尔卫生部部长视察中国援助桑给巴尔血吸虫病防治项目

2024年08月21日16:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕8月21日电 （记者黄炜鑫）坦桑尼亚桑给巴尔消息：坦桑尼亚桑给巴尔卫生部部长马兹伊21日上午视察中国援助桑给巴尔血吸虫病防治项目。

坦桑尼亚桑给巴尔卫生部部长马兹伊参观科普室。专家组供图

坦桑尼亚桑给巴尔卫生部部长马兹伊参观科普室。专家组供图

中方专家组组长黄玉政向马兹伊介绍项目工作进展、工作模式和目前成效。

马兹伊感谢中国六十年来对桑给巴尔卫生工作的大力支持，期待中方派遣更多技术专家，为桑给巴尔血吸虫病防控乃至其他疾病控制给予更多的帮助。他表示，项目基于社区卫生志愿者与基层社区医院开展血吸虫病防控的工作模式成效明显，期待借助该项目加强桑给巴尔疾病防控体系建设。

中方专家组组长黄玉政介绍项目进展。专家组供图

中方专家组组长黄玉政介绍项目进展。专家组供图

坦桑尼亚桑给巴尔卫生部部长马兹伊与中方专家组及非方工作人员合影。专家组供图

坦桑尼亚桑给巴尔卫生部部长马兹伊与中方专家组及非方工作人员合影。专家组供图

2014年，中国在世界卫生大会上签署了关于在坦桑尼亚开展血吸虫病防治合作的谅解备忘录，中国政府负责提供资金和技术支持。2017年，江苏省血吸虫病防治研究所首批专家组进驻奔巴岛。2023年9月，中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术二期项目启动。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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