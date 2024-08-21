新华社里约热内卢8月20日电（记者王天聪）日前，“中拉青年应对全球挑战——2024减贫营”巴西赛区决赛在里约热内卢落幕。来自中国清华大学与巴西高校的50余名师生参加决赛，结合学科专业与跨文化视角展示了应对贫困问题的创新手段和多样化策略。

参赛小组围绕经济政策、数字技术、公共卫生、能源与环境可持续性、农业、灾害应对、教育与职业发展等议题进行项目汇报。来自清华大学的参赛队伍“太阳能哨兵”获得金奖，该团队聚焦巴西贫困社区电力供应不稳定问题，旨在通过安装太阳能紧急照明灯和USB充电站，提升社区应对自然灾害和停电的能力。

清华大学的“地热电力”团队和里约热内卢联邦大学的“贫民窟的绿色振兴”团队荣获银奖。前者展示了利用厄瓜多尔地热能缓解贫困的潜力，后者致力于在贫困社区实施集体蔬菜园的城市农业计划，旨在提升社区的食品安全和环境可持续性。

来自清华大学的“金色按钮”团队、里约热内卢联邦大学的“原住民地区的疟疾”团队和“亚马孙地区的多维贫困”团队荣获铜奖。

里约热内卢联邦大学高等研究院院长安娜·塞莉娅·卡斯特罗表示，这场活动有助于展示巴西与中国在全球减贫方面的共同努力。

清华大学经济管理学院中国—拉丁美洲管理研究中心主任陈涛涛表示，中巴两国师生通过参与专家研讨会、实地参观企业等多样化学习方式，围绕减贫主题展开探讨，通过互学互鉴，切实推动两国在减贫领域的经验共享。

该赛事由清华大学和里约热内卢联邦大学共同主办，是庆祝中巴两国建交50周年系列活动之一。

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