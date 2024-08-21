新华社洛美8月21日电 题：基建合作，打通非洲发展新脉络——真实亲诚的中非合作系列评论之一

新华社记者孙毅

今年以来，中国和非洲在基建领域合作又是收获满满。乌干达卡鲁玛水电站全部机组实现发电并网目标、尼日利亚拉各斯轻轨红线项目一期通车、肯尼亚斯瓦克大坝主体建设完工……中非基建合作成果遍布非洲这片充满希望的大陆，提升了基础设施和互联互通水平，改善了经济社会发展条件，推动非洲工业化、现代化和一体化进程，为非洲发展打通新脉络。

能源设施助力非洲绿色发展。中国助力非洲国家建设了一大批清洁能源项目。在肯尼亚，中企承建的东非最大光伏电站加里萨光伏电站年均发电量超过7600万千瓦时，每年可减少约6.4万吨二氧化碳排放；在几内亚建设的凯乐塔水电站，极大缓解了首都科纳克里及周边地区的用电荒，水电站的实际效果图被印在了面值2万的几内亚法郎纸币背面。中国积极推动水能、风能、太阳能、地热能等一批绿色能源技术、产品、经验“走出去”，一座座水电站、风电站、光伏电站从无到有，助推越来越多参与共建“一带一路”的非洲国家实现绿色低碳发展梦。肯尼亚国民议会议长摩西·马西卡·韦坦古拉表示，绿色发展是非洲实现可持续发展的必然选择，中国一直是肯尼亚可靠的合作伙伴，中国的支持对非洲发展至关重要。

交通建设加速非洲资源要素流动。“要想富，先修路。”这条中国发展“金律”也在非洲继续得到印证。在肯尼亚，被誉为“幸福路”的蒙内铁路，大幅提升港口物资到东非腹地的运输效率，大大缩减物流成本，使得沿线商贸发展随之提速；莱索托莫塞公路项目今年6月完成竣工交接，预计全线出行时间将由4小时缩短至1.5小时；中企承建的尼日利亚阿布贾城铁今年5月举行商业运营启动仪式，将极大缓解尼首都交通拥堵压力，为当地经济发展注入新的活力。尼日利亚总统提努布表示，阿布贾城铁的运营是“合作、奉献、进步和远见的成果”。

园区合作推动非洲工业化进程。中国-乌干达姆巴莱工业园、塞内加尔迪亚姆尼亚久工业园、尼日利亚莱基自贸区、中埃·泰达苏伊士经贸合作区……一个个中方参与投资的园区正是中非工业基础设施不断深化合作、提质升级的缩影，对非洲国家招商引资起到“筑巢引凤”的作用，推动“非洲制造”加速发展。源自中国的投资、技术和运营经验，为全球南方国家的工业化进程和发展振兴提供丰富养料。乌干达贸易、工业和合作部工业国务部长戴维·巴哈蒂说，中国企业和投资者在乌干达经营的工业园利用当地资源发展制造业，助力非中工业化合作不断迈上新台阶，与非盟《2063年议程》目标相呼应。“期待这些工业园能够孕育出更多非洲本土品牌，让‘非洲制造’走向世界！”

港口建设创造非洲贸易新机遇。近年来，中企建设并参与运营的喀麦隆克里比深水港一期项目正式投入使用，开始迎送往来的万吨级大型船舶，为相邻的中非共和国、乍得等内陆国家提供了新的发展机遇。中企承建的坦桑尼亚第一个现代化大型渔港——基卢瓦渔港项目奠基，作为坦桑政府第三个五年计划的旗舰项目，有望成为激活其新经济领域增长点的重要抓手。联合国工业发展组织中部非洲区域代表雷蒙德·塔瓦雷斯说，克里比深水港在促进喀麦隆基础设施建设、就业、贸易和投资方面发挥了至关重要的作用，加快了喀麦隆经济社会发展，参与共建“一带一路”是非洲实现工业化、实现可持续发展的重要一环。

基础设施建设是非洲发展的基石，改善基础设施状况是非洲国家的普遍期待和迫切愿望。在中非合作论坛机制下，中国企业为非洲新增和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个，为多国搭建起电力供应和通讯网络，为推进非洲大陆互联互通作出重要贡献。

中非合作兴，则南南合作兴。中非双方发展好，世界会更好。新时代的中非合作是中非双方实现共同发展的必由之路，将为构建更加紧密的中非命运共同体奠定更加坚实的物质基础，也将为促进发展中国家群体性崛起、推动国际力量对比向更加均衡的方向发展注入强劲动力。

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