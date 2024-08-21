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中国驻菲使馆敦促美国及有关国家停止在南海挑动对抗

2024年08月21日11:20 | 来源：新华网
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　　新华社马尼拉8月21日电（记者聂晓阳　张怡晟）中国驻菲律宾大使馆发言人20日发表声明说，美国及有关国家不是南海问题的当事方，无权介入中菲两国之间的涉海问题，应当停止在南海挑动对抗，不要再破坏地区稳定，加剧局势紧张。

　　发言人说，8月19日，菲律宾两艘海警船未经中国政府允许，擅自闯入中国南沙群岛仙宾礁邻近海域，而且不顾中国海警船劝阻和警告，以危险方式故意冲撞现场执法的中国海警船。事发当日，美国国务院发表声明，美国及其部分盟友驻菲使馆也跳出来选边站队、大放厥词，其“急不可耐”和“步调一致”的表现背后动机不能不令人质疑。

　　发言人表示，中国外交部和海警部门发言人已就此发表严正声明，并公布了现场视频，事实清晰，真相明了。“这些国家的立场基于什么事实真相、对中方的指责基于什么确凿证据？他们何以迅速断定事件的是非曲直？他们是自封的法官和陪审团吗？”

　　发言人表示，《南海各方行为宣言》第五条规定，各方均不应采取使争议复杂化、扩大化和影响和平与稳定的行动。作为无人岛礁，仙宾礁理应保持无人无设施的状态，他们难道不清楚吗？如果他们真的关心南海地区和平稳定，为何一味地挑拨离间、拱火浇油？

　　发言人强调，中方始终致力于通过对话协商妥善处理中菲之间的涉海争议。希望菲方能够信守承诺，切实遵守同中方达成的共识和安排，不要采取使局势复杂化的举动，同中方共同管控好海上局势。

(责编：崔译戈、张悦)

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